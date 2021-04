L’IES Joan Fuster oferirà a partir del pròxim curs el títol de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

Connect on Linked in

La Conselleria aprova la proposta presentada per l’Ajuntament de Sueca, l’IES Joan Fuster i Prospecció d’FP, per a ampliar l’oferta formativa a la nostra ciutat

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha aprovat la proposta presentada per l’Ajuntament de Sueca, l’IES Joan Fuster i Prospecció d’FP Ribera Alta i Baixa, amb la finalitat d’ampliar l’oferta formativa a la nostra ciutat. En concret, a partir del pròxim curs 2021-2022, l’institut Joan Fuster començarà a impartir un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.

“Des del departament d’Educació, ens vam posar en contacte amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament a fi d’estudiar la situació i les possibilitats amb què comptàvem a l’hora de cobrir la falta de personal quant a l’ajuda a les persones dependents; atés que la demanda d’estos serveis s’ha triplicat a la nostra ciutat en els últims anys”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui ha assenyalat també que, així mateix, es van posar en contacte amb la persona responsable de la Prospecció d’FP, a qui la idea d’impartir esta formació a Sueca li va semblar molt interessant. “Ens van marcar unes directrius a seguir i, a partir d’ací, ens vam posar a treballar des dels departaments de Serveis Socials i Educació, junt a l’equip directiu de l’IES Joan Fuster, en la redacció d’un document consensuat que, ara, ha sigut aprovat per la Conselleria després de comprovar la idoneïtat d’esta oferta de formació a Sueca, tant per les xifres reals que mostren la necessitat del servei, com per les infraestructures amb què compta la ciutat (residències per a persones majors i per a persones amb diversitat funcional), i les connexions amb València per carretera i tren”, ha indicat Joan Carles Vázquez.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per haver aconseguit que Sueca oferisca, a partir d’ara, este nou cicle formatiu, “des de l’Ajuntament ens felicitem perquè la Conselleria haja tingut en compte la nostra petició, ja que pensem que és una formació que té un futur laboral molt important en estar estos professionals cada vegada més demandats. Com a alcalde, i com a professor d’FP, m’alegra que Sueca oferisca esta nova possibilitat d’estudis per a tota la població (independentment de la seua edat), del nostre municipi i d’altres pròxims, perquè puguen trobar altres opcions acadèmiques i laborals de futur”. Així mateix, la màxima autoritat local ha volgut agrair tot el treball realitzat per l’equip directiu de l’IES Joan Fuster i tot el seu claustre, les regidories de Serveis Socials i Educació, i la prospectora d’FP Ribera Alta i Baixa.

La directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó, ha remarcat que el centre sempre ha destacat com a pioner pel que fa a la implantació i innovació educativa, “actualment oferim cicles de tres famílies professionals (Administració i Gestió, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles) i, analitzant el context actual, es feia necessari ampliar l’oferta de formació. La concessió del cicle Atenció a Persones en Situació de Dependència en el nostre centre, permetrà atendre estes necessitats formatives detectades davant la mancança d’oferta formativa en centres públics de la nostra àrea d’influència, i serà un punt de partida per a poder, progressivament, incrementar l’oferta amb cicles superiors de la mateixa família professional”. Segons ha informat la directora de l’IES Joan Fuster, el nou cicle s’implantarà en el centre a partir del pròxim curs 2021-2022, en el torn de vesprada, i l’admissió es realitzarà de manera telemàtica, del 21 de maig a l’1 de juny.

A més del cicle formatiu d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, des de l’Ajuntament es va sol·licitar també el corresponent a Auxiliar d’Infermeria. “Esperem que s’estudie la possibilitat i, en un futur, se’ns concedisca també esta formació per a impartir a la nostra ciutat”, ha assenyalat Joan Carles Vázquez.