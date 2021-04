L’IES La Garrigosa de Meliana forma als nous professionals del sector agrari

Print This Post

Es pot cursar el grau Mitjà de Tècnic en producció Agroecològica i els alumnes del cicle realitzen pràctiques en l’horta de Meliana en la parcel·la El Barranquet

Cada any el camp valencià perd més superfície agrària útil, es redueix el nombre d’explotacions i el relleu generacional és un tema cada vegada més preocupant en el sector de l’agricultura.

Per aquest motiu l’IES La Garrigosa de Meliana va ampliar la seua oferta educativa per al curs 2020-2021 amb la implantació d’un nou cicle de formació professional, un grau Mitjà de Tècnic en producció Agroecològica que va estar aprovat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i en col·laboració de l’ajuntament de Meliana.

Amb aquesta titulació es pretén formar nous professionals del sector agrari, partint d’una horta protegida, productiva i històrica per a desenvolupar un model productiu sostenible.

Els alumnes del cicle posen en pràctica tot allò que aprenen directament en l’horta de Meliana en la parcel·la El Barranquet.

El 21 de maig s’obrirà la preinscripció en l’IES la Garrigosa per al curs 2021-2022. Tots els joves interessats a formar-se com a professionals del sector agrari i cursar el cicle de grau Mitjà de Tècnic en producció Agroecològica tenen les portes obertes.