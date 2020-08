L’IES La Marxadella de Torrent es llança a l’aventura europea de la mà del programa Erasmus+

Connect on Linked in

Professorat i alumnat d’este institut públic participaran en tres accions del programa Erasmus+

Després de mesos intensos de preparació del Pla de Desenvolupament Europeu i de reflexionar sobre l’estratègia d’internacionalització, els projectes presentats per la Marxadella han quedat seleccionats en el lloc 50 entre més de 950 presentats en la secció d’Educació Escolar. D’altra banda, en Formació Professional han aconseguit el lloc 14 (d’un total de 550).

Amb el projecte Erasmus+ KA 101 “Aprendre a Europa” es pretén augmentar la taxa d’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur en aquest macrocentro escolar, on hi ha alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Encara que aquest és l’objectiu prioritari, també s’atorga un paper fonamental a la millora de la pràctica docent mitjançant la implantació del model plurilingüe i de mesures d’inclusió educativa.



Ana Merchán, coordinadora del projecte, assegura: “Estem molt emocionats. Hem treballat molt en la preparació del projecte i tenim grans expectatives”. El professorat implicat confia que la participació en aquesta mena d’iniciatives europees enriquirà a tota la comunitat educativa i repercutirà en el dia a dia de les aules. Segons Ana, “volem potenciar la dimensió europea del nostre centre a través de la creació d’una xarxa internacional d’intercanvi de bones pràctiques i apostar per la innovació educativa”.



Amb un pressupost de 41.884 €, Erasmus+ donarà l’oportunitat a 24 docents de l’IES La Marxadella de desenvolupar i millorar les seues competències professionals gràcies als cursos de formació contínua a Eslovènia, Finlàndia, Grècia, Islàndia, Malta i Regne Unit. A més, s’ha aprovat la participació en experiències de job shadowing a Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia i Romania.



Aquestes activitats, que es duran a terme durant 2 cursos escolars, permetran que aquests docents compartisquen experiències amb altres companys europeus “per a abordar reptes comuns com les competències digitals, l’aprenentatge d’idiomes i el patrimoni cultural europeu”



D’altra banda, el projecte Erasmus+ KA 102 “Una porta cap a Europa” obté un pressupost de 3.463 euros perquè una alumna de Cicles Formatius realitze les pràctiques en una empresa d’un altre país de la Unió Europea.

Segons el coordinador del projecte, José Manuel Luna, aquest programa permet “una primera aproximació al món laboral en una empresa alhora que facilitem la millora de la competència lingüística en llengua estrangera, potenciem l’autonomia personal, la responsabilitat i la ciutadania europea activa del nostre alumnat”.



No és la primera vegada que La Marxadella participa en el programa Erasmus+. Des de l’any 2017 hem realitzat diverses mobilitats de professorat a centres europeus i enguany hem començat el nostre primer projecte KA229 d’intercanvi de bones pràctiques on gràcies al projecte “Light my Engine!”, sis alumnes i dos professors han tingut l’oportunitat de realitzar un intercanvi amb centres educatius de Croàcia i Itàlia. “De moment hem realitzat la mobilitat a Croàcia i a causa del COVID hem hagut de posposar la visita dels nostres socis a Espanya. Esperem que a partir de pròxim curs puguem acabar el projecte amb la visita a la resta de centres”. Així ho explica José Manuel Luna, un dels professors participants.



Erasmus+ (2014-2020) és el programa integrat de la Unió Europea (UE) en els àmbits de l’educació i la formació, joventut i esport, que ofereix oportunitats per a totes les persones i en tots els sectors educatius (Educació Escolar, Formació Professional, Educació Superior i Educació de Persones Adultes). A Espanya, el programa Erasmus+ es gestiona per part del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), que actua com a Agència Nacional del programa en els àmbits de l’educació i la formació i que està adscrit al Ministeri d’Universitats.