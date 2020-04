L’IFIC imparteix xarrades des de casa per a complementar els continguts de Física de l’alumnat de batxillerat

Print This Post

Aquest dijous 30 d’abril comencen les xarrades divulgatives sobre Física que, dirigides a estudiants de secundària i especialment de batxillerat, l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) de la Universitat de València ha programat en el seu canal YouTube. S’obri també el cicle de conferències divulgatives online ‘Física per al confinament’, orientat a apropar la física al públic general.

La comissió d’outreach de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, Universitat de València-CSIC) organitza una sèrie de xarrades divulgatives destinades a alumnat d’instituts d’ensenyament secundari (IES) de la Comunitat Valenciana. La iniciativa té l’objectiu de complementar els continguts de l’assignatura de Física mitjançant explicacions sobre alguns temes fonamentals com la Teoria de la Relativitat, la Física quàntica o la Física nuclear i les seues aplicacions. Aquestes xarrades es realitzaran en directe en el canal de YouTube de l’IFIC, i comencen dijous 30 d’abril a les 16 hores.

El programa consta de tres xarrades públiques, una per cadascun dels ‘grans temes’ de la Física:

Relativitat, per Alberto Aparici: dijous 30 d’abril, 16.00 – 18.00 hores.

Teoria quàntica, per Olga Mena: dimecres 6 de maig, 16.00 – 18.00 hores.

Física nuclear, Enrique Nácher: dimecres 13 de maig, 16.00 – 18.00 hores.

Les xarrades estaran visibles poc abans de començar cada sessió i quedaran gravades en el canal, a la disposició del públic. La duració estimada de cada xarrada és d’1 hora, després de la qual hi haurà un torn de preguntes a través del xat del canal de YouTube i del compte de Twitter de l’IFIC (@IFICorpuscular).

Física per al confinament

D’altra banda, també aquest dijous 30 d’abril, a partir de les 16:45h, s’inicia el cicle ‘Física per al confinament’ amb la conferència ‘El primer segon de l’Univers’, impartida per Daniel G. Figueroa, expert en física de partícules i cosmologia de l’univers primigeni i membre de la col·laboració internacional LISA per a la detecció d’ones gravitacionals en l’espai.

Es tracta de la primera de les xarrades que la Ciutat dels Arts i les Ciències, l’IFIC i el Departament de Física Teòrica de la Universitat de València han organitzat per a apropar de manera amena i divulgativa la física al públic general.

En la seua xarrada, que podrà seguir-se en directe, Daniel Figueroa explicarà com la cosmologia és capaç de descriure l’evolució de l’Univers des del seu primer segon de vida fins al moment present, les proves que recolzen aquesta teoria i quines són les incerteses i aspectes desconeguts sobre l’origen de l’univers.

Es podrà realitzar la connexió –dijous 30 des de les 16.45h– a través del següent enllaç:

https://eu.bbcollab.com/guest/5a0b429b8ad04c3b915f536b90b8ae27