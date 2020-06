L’IFIC obri la seua infraestructura de computació per a Intel·ligència Artificial a grups d’investigació de tot l’Estat

Connect on Linked in

L’Institut de Física Corpuscular ofereix a universitats i organismes públics d’investigació una potent eina de càlcul amb una gran capacitat per a dur a terme estudis sobre la COVID-19

L’Institut de Física Corpuscular (IFIC) obri la seua infraestructura de computació per a Intel·ligència Artificial –Artemisa– a grups d’investigació d’universitats i organismes públics d’investigació espanyols. Fins al 24 de juny es poden enviar propostes per a fer ús de la infraestructura en la realització de projectes que requerisquen potents eines de càlcul. Artemisa té un gran potencial per a dur a terme múltiples estudis sobre el coronavirus SARS-CoV-2 i la COVID-19.

És la primera vegada que el IFIC –centro mixt de la Universitat de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)– obri aquesta infraestructura singular finançada per la Unió Europea i la Generalitat Valenciana dins del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l’adquisició d’infraestructures i equipament d’I+D+i.

Artemisa (ARTificial Environment for ML and Innovation in Scientific Advanced Computing) aprofita l’experiència i les capacitats del seu centre de càlcul, que acull un dels nodes dedicats a la xarxa de computació (Grid) de les dades obtingudes per l’experiment ATLAS del Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) del CERN, el major accelerador de partícules del món. Al final de 2018, la Universitat de València començà el procés d’adquisició de les màquines necessàries per a Artemisa, amb un finançament total d’un milió d’euros procedents de fons europeus FEDER i de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Aquest sistema de càlcul d’altes prestacions compta amb 23 servidors que allotjant processadors NVIDIA GPU Volta V100, especialment adequats per a fer els càlculs més avançats en Intel·ligència Artificial, com els desenvolupats en Machine Learning (Aprenentatge de Màquines, una de les tècniques més utilitzades) i en Big Data Analytics (conjunt de tècniques per a tractar grans quantitats d’informació). Artemisa compta també amb un sistema d’emmagatzemament de dades d’última generació.

La Intel·ligència Artificial està revolucionant la societat i el món de la investigació. En física de partícules s’utilitza per a agilitar i millorar les cerques de ‘nova física’ entre la ingent quantitat de dades produïda en l’LHC i uns altres grans experiments en física d’astropartícules i cosmologia. Aquestes tècniques tenen aplicació també en Física Mèdica, on la Intel·ligència Artificial ajuda al diagnòstic de diverses malalties mitjançant algoritmes que contribueixen a identificar lesions o tumors.

Aquesta és una de les aplicacions que s’estan desenvolupant en la lluita contra la COVID-19. En l’IFIC hi ha diversos projectes que utilitzen tècniques d’Intel·ligència Artificial per a contribuir a la detecció primerenca dels efectes del nou coronavirus en radiografies de pacients, amb l’objecte de millorar el diagnòstic i optimitzar els recursos mèdics. Aquesta nova infraestructura de computació de l’IFIC ofereix una potent eina a la comunitat investigadora espanyola per a desenvolupar estudis sobre la COVID-19.

Els grups que vulguen utilitzar Artemisa ho han de sol·licitar en el seu lloc web: https://artemisa.ific.uv.es/

Les sol·licituds seran avaluades per un comitè que tindrà en compte l’interès científic de les propostes, l’historial del grup oponent, l’adequació dels càlculs a l’ús dels recursos d’Artemisa, en particular la utilització de la Intel·ligència Artificial, i les disponibilitats de la infraestructura, a més de l’impacte social de la investigació. El termini de sol·licitud està obert fins al proper 24 de juny de 2020.