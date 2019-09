L’II Torneig de Básquet Ciutat de Torrent dóna el tret d’eixida

Print This Post

El campionat posarà el punt final el diumenge a les 12 h en el pavelló El Vedat

El pavelló El Vedat va acollir ahir a la vesprada l’acte inaugural de l’II Torneig de Básquet Ciutat de Torrent – Pascual Chuliá; un campionat organitzat pel club Nou Básquet Torrent i que ha donat cita a grans promeses del bàsquet júnior nacional i internacional. El torneig es va iniciar amb el primer partit entre el València Basket i el Coosur Reial Betis, que va tindre com a preàmbul un moment molt emotiu, ja que Irene Chuliá, com a homenatge al seu pare Pascual Chuliá, va entregar als àrbitres la pilota per a començar el joc. L’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Esports, Susi Ferrer, i els representants de la corporació municipal van acompanyar als dos fills en aquest emotiu moment.

El València Básquet es va alçar amb la victòria de la primera jornada amb un marcador de 83, enfront dels 54 punts del Betis. Després d’aquest partit, van ser els xics de l’equip organitzador Nou Básquet Torrent i els del Stella Azzurra Roma els que van eixir a la pista i van oferir al públic un gran partit. No va poder ser per als locals, que van marcar 69 punts enfront dels 103 que van obtindre els italians.

L’emoció esportiva ha continuat al llarg d’aquest matí amb dos emocionants partits. Els primers a jugar han sigut el Club Joventut de Badalona que ha s’ha enfrontat al Casademont Zaragoza, obtenint un marcador de 79 a 77, favorable per als de Badalona. A continuació, el públic ha gaudit de l’equip Alba Berlín que s’han declarat campions amb 70 punts, enfront dels 68 del Gran Canària

El campionat continuarà durant tot el cap de setmana, tant en el pavelló El Vedat com en el Anabel Medina, posant el punt final amb la gran final, el diumenge a les 12 h.