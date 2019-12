L’Illa de la Pilota entra en funcionament com l’espai per a la pràctica de l’esport valencià dins el poliesportiu municipal d’Algemesí

Connect on Linked in

Les noves instal·lacions estan formades per un mini trinquet, una galotxeta, trinquet amb frares i un frontó valencià

Algemesí disposa ja de les instal·lacions conegudes com “Illa de la Pilota”, la zona per a la pràctica de les diverses modalitats de pilota valenciana que han entrat en funcionament al Poliesportiu Municipal Joan Girbés.



El projecte “Illa de la pilota” s’ha dissenyat amb la intenció de convertir-se en un referent en la pràctica de diferents modalitats de pilota valenciana, especialment orientades a l’ensenyament i la iniciació d’esportistes en edat escolar.

L’Illa de la pilota es situa en el cor del Poliesportiu Municipal Joan Girbés, envoltat d’altres espais esportius, com les pistes d’squash, el camp de futbol o la pista de cross municipal i compta amb els següents equipaments, tots ells coberts, a excepció del frontó. Es tracta d’un Mini Trinquet, amb dos vestidors adaptats, el Trinquet amb frares, una galotxeta i un frontó valencià.

L’actuació d’aquest projecte s’inicià l’any 2018 amb la reforma integral del mini trinquet, incorporant la coberta i els vestidors adaptats i s’ha conclòs aquest 2019, amb la construcció del trinquet amb frares i la galotxeta, completant-se amb algunes millores com la instal·lació d’un nou enllumenat del mini trinquet, una canal de recollida d’aigües o la instal·lació d’una malla sota el sostre del mini trinquet per facilitar la pràctica i la continuïtat en el joc.

Amb tot, les diverses reformes i equipaments s’han costejat amb diferents projectes i subvencions atorgades per la conselleria d’Educació, Cultura i Esports, que s’han completat amb l’aportació municipal de l’Ajuntament d’Algemesí.

Segons el regidor d’Esports, Rafael Lluch, “l’Illa de la Pilota ens permetrà disfrutar de diverses modalitats esportives de la pilota valenciana; més enllà de les habituals com el raspall o l’escala i corda, es podran practicar modalitats com la galotxeta o les modalitats de pilota grossa, més divertides i fàcils de practicar per gent de totes les edats, convertint-se en instal·lacions ideals per a l’ensenyament, la iniciació i la pràctica de la pilota valenciana, aspecte que de ben segur agrairà la població del municipi, així com els distints centres escolars que duen a terme unitats didàctiques d’aquestes modalitats esportives”.

Per la seua banda, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha destacat la importància “de veure com creix el poliesportiu tant en qualitat de les instal·lacions com les modalitats esportives, el més important és que creix de la mà dels algemesinencs, en aquest cas, del Club de Pilota, que ens demanen aquestes noves instal·lacions per a practicar l’esport valencià”.