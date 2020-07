L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira fa entrega a l’Ajuntament d’Alzira del llibre que ha editat en conmemoració del seu 175 aniversari

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha rebut hui dilluns al Degà Agustín Ferrer Olaso i al Tresorer Carles Aranda Mata de l’Il·lustre Col·legi d’advocats d’Alzira, els membres de la Junta de Govern d’aquest Il·ltre. Col·legi han fet lliurament del llibre “ Tenacitat i Fermesa – Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira”, (escrit per Carlos Tormo Camallonga i editat per Tirant lo Blanch), llibre que s’ha editat en castellà i valencià, el Llibre recull les vivències i avatars del Col·legi des de la seua fundació, i és una mostra dels diferents esdeveniments que la ciutat d’Alzira i els seus Advocats van abordar durant més de cent anys d’història, moments difícils i moments dolços que el llibre desgrana.

El llibre ha sigut patrocinat per l’Excm. Ajuntament d’Alzira i per l’entitat Banc de Sabadell.