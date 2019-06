L’increment de les importacions procedents de l’Argentina i el possible desviament a la UE de la llima mexicana després de l’amenaça de Trump d’augmentar els aranzels, principals causes d’aquest descens

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que el preu de la llima Verna es desploma en la Comunitat Valenciana i se situa ja un 75% més baix que en les mateixes dates de la passada campanya



Ha pedido que se incluya el limón dentro de las ayudas de mínimis que prevé aprobar la Generalitat para paliar la crisis citrícola



LA UNIÓ de Llauradors indica que les cotitzacions en camp de la llima Verna s’han desplomat en l’última setmana fins a situar-se un 75% més baixes que en aquestes mateixes dates de la passada campanya i a més la paralització de les vendes provoca que només s’haja recol·lectat una cinquena part de la producció estimada.



LA UNIÓ ja ha sol·licitat la incorporació del cultiu de la llima dins de les ajudes de minimis que la Generalitat preveu per a pal·liar la crisi citrícola i que es troben en fase d’aprovació en aquests moments, ja que considera que les circumstàncies que concorren en la llima són dramàtiques, sobretot per als productors del sud de la Comunitat.



I és que en només dues setmanes d’inici de l’actual campanya de recol·lecció, les perspectives per als productors de llima no poden ser més desfavorables. Aquesta mateixa setmana la cotització de la llima Verna s’ha situat entre els 0,20 i 0,25 €/kg i en l’anterior variava entre els 0,35 i 0,40 €/kg, la qual cosa significa que en tot just uns dies hagen descendit un 40%, tenint en compte que les cotitzacions ja eren pràcticament la meitat que l’anterior. Amb aquestes dades el preu de la llima Verna se situa en els valors més inferiors que es recorda dels últims anys, ja que ni tan sols en 2012, amb preus d’al voltant de 0,39 €/kg, s’havia cotitzat eixa varietat en uns llindars tan baixos.



De les quasi 117.000 tones previstes en aquesta collita, a penes s’han recol·lectat en la Comunitat Valenciana 30.000 quan manca un mes i mig per a concloure la campanya. La situació en la varietat Verna se suma a la nefasta campanya de la de la llima de la varietat Fino, en la qual ja LA UNIÓ va denunciar el mes de febrer passat que era una de les pitjors que es recordaven a causa de la caiguda dels preus pràcticament a la meitat com a conseqüència de l’augment de les exportacions de llima turca.



L’augment de la producció en aquesta campanya sobre l’anterior podria ser un argument per a donar-se aquesta situació, però és que la collita passada va ser anormalment baixa i a més aquest fet no explica aquesta baixada tan brutal, ja que en campanyes anteriors en què la producció va ser superior els preus també van ser prou més alts.



Factors externs com ve ocorrent últimament en la major part de sectors influeixen en el correcte desenvolupament de la campanya. L’increment de les importacions de llimes de l’Argentina; al costat de l’amenaça del president estatunidenc, Donald Trump, d’augmentar els aranzels a les llimes mexicanes que ha propiciat un desviament de les importacions d’aquestes a la Unió Europea, són les principals circumstàncies segons el parer de LA UNIÓ per a provocar aquesta forta caiguda del preu de la llima.



En aquest sentit, l’organització observa amb gran preocupació com qualsevol aspecte de la política internacional acaba sempre per perjudicar el sector productor espanyol i fonamentalment a l’hortofructícola mediterrani i per això reclama a les Administracions (europea, estatal i valenciana) i als parlamentaris i parlamentàries de la UE que contemplen aquestes possibles repercussions per al sector citrícola en els acords comercials que es negocien en aquests moments com és el cas de Mercosur o Mèxic.



Carles Peris, secretaria general de LA UNIÓ, assenyala que “no pot ser que siguem sempre els mateixos els qui paguem els plats trencats que uns altres provoquen” i afig que “la situació ja és prou complicada com per a competir en desigualtat de condicions amb altres citricultures que posseeixen mitjans de producció infinitament més barats que els nostres i damunt haver de suportar la ineficàcia dels nostres governants a l’hora de defensar els nostres drets”.



Peris afirma que “si els nostres productors depenen de circumstàncies no controlables, s’hauran d’habilitar instruments que compensen aquestes enormes pèrdues que els perjudicials tractats de la UE o els vetos als nostres productes com el rus provoquen en l’economia del sector productor i que a més no s’ha d’oblidar que mantenim el territori i generem riquesa als pobles”.