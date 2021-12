L’inesperat d’Inesperades Act Teatre guanya el XXXIX Concurs de Teatre Vila de Mislata

Connect on Linked in

El premi de l’espectador, molt valorat per les companyies, ha sigut per al grup Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre, amb la seua obra El transtorn invisible

Carlos F. Bielsa: “A Mislata, cada any amb més força, continua viu l’estima per la creació artística, per la cultura, per la interpretació i la dramatúrgia. I pas a pas ens hem convertit en un model d’èxit per fer accessible el teatre al gran públic”

El Concurs de Teatre Vila de Mislata ja té guanyadors. Es van donar a conéixer el divendres a la vesprada en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, en una gala conduïda per grup valencià de músiques del món Ainda Nao. Amb aquesta gala de clausura es baixava el teló d’aquest certamen de teatre en valencià per a companyies no professionals, considerat el de major prestigi d’aquestes característiques i el de més trajectòria en la Comunitat Valenciana. Una gala que va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Cultura, Pepi Luján.

La companyia Inesperades Act Teatre, de Quatretonda, va ser la gran vencedora de la nit en rebre el guardó a millor espectacle del concurs Vila de Mislata en la seua trenta-novena edició. Ho va fer amb la seua obra L’inesperat, un text de Fabrice Melquiot i dirigida per Victòria Salvador. El grup Sàhara Teatre, d’Elx, que partia també com una de les favorites amb l’espectacle De polls i altres actors…, finalment va guanyar el segon premi del jurat. I el tercer va anar a parar a la companyia La Col·lectiva Imaginària (València) que presentava la seua obra Cuirasses. Un accèssit al millor espectacle va rebre també El rei és mort, de la companyia valenciana L’Alqueria Teatre.

El grup de Xirivella Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre es va alçar amb el premi de l’espectador, un guardó molt valorat per les companyies, que no concedix el jurat sinó els propis espectadors i espectadores del certamen. Ho van aconseguir amb la interpretació d’ El transtorn invisible, text i direcció d’Emili Chaqués.

Bielsa va pujar a l’escenari per a entregar l’últim premi de la nit, el guardó al millor espectacle del concurs i per a agrair la seua participació a totes les companyies en aquesta edició d’excel·lent qualitat “La cultura continua viva a Mislata, demostrant que som una ciutat d’oportunitats, amb horitzons i reptes de futur molt importants… Mislata és una porta oberta al talent, al treball d’equip”. A més, l’alcalde va manifestar que “aquest concurs ens ha ajudat a voler acostar-nos més a la creació teatral. Així, continuarem fomentant aquest certamen per a no perdre cap dels valors que defensem, i que consoliden una lluita valenta per l’acció cultural”. I va concloure assegurant que “no deixarem de promoure programes culturals com aquest, perquè les arts escèniques són ja un distintiu de Mislata, una ciutat que ha aprés a sentir la màgia del teatre”

El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor per a Javier Díez, de Sàhara Teatre; millor actor de repartiment per a Sergio Castillo, de la Col·lectiva Imaginària; millor actriu, ex aequo per a Arantxa Mayordomo, Paloma Martínez i Estefanía Arenas , d’Inesperades Act Teatre; millor actriu de repartiment per a María Albelda, de la Col·lectiva Imaginària; millor direcció per a David López, de Sàhara Teatre; i els premis “Matíes Ruiz” a l’ús de la llengua i la dicció, per a la Col·lectiva Imaginària; i el “Nemesio Batres” a la millor estètica de conjunt per a Sàhara Teatre.

El jurat, compost per Inmaculada Garín Martínez, Verónica Martínez March, Guadalupe Sáez Moreno, Joan Ballester García i Jaime Millás Covas, va tornar a donar prestigi a un certamen que en la pròxima edició complirà el seu 40 aniversari.