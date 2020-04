L’informe ‘CovidValència’ revela que la meitat de la ciutadania no ha eixit de casa durant el confinament

Connect on Linked in

El 50,3% de la ciutadania de València no ha eixit de casa des que es va decretar l’Estat d’alarma per la COVID-19. I de les persones que eixien a la calle, només el 39% ho ha fet diàriament, mentre que el 61% ho feia de manera puntual setmanalment,. Així es desprén de l’informe de conclusions del qüestionari COVIDVALÈNCIA sobre els efectes de la pandèmia per coronavirus en la població de la ciutat de València, fet públic hui por la regidoria de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València.



La responsable de l’àrea, Elisa Valía, ha valorat que estes dades “revelen la grandíssima responsabilitat i implicació ciutadana en el compliment de les mesures decretades per a salvar vides, especialment en el confinament en les llars, una mesura vital per a contindre el virus”. Així mateix, ha afirmat que disposar d’esta mena d’informació sobre la incidència de la pandèmia en el dia a dia de la ciutadania es “vital per a la presa de decisions eficients i eficaces por parteix dels responsables públics, així com per a adequar les diferents acciones i recursos municipals per a solucionar problemes reals de la gent i orientar-los als barris de la ciutat on siguen més necessaris”.



Entre les dades analitzades sobre l’eixida de la ciutadania de les seues llars, ha precisat que de les persones que eixien al carrer el 28,2% ho fa només una vegada a la setmana, el 23,8% dos vegades por setmana i el 9,5% tres o més vegades per setmana. La resta ix diàriament: el 24,6% ho fa 1 vegada al dia, el 9,2% dos vegades al dia i només el 4,7% ho fa tres o més vegades per dia. La duració d’estes eixides es reparteix entre el 31,7% que ho feia durant tota la jornada laboral, el 30,8% que ho fa entre 30 i 60 minuts, el 19,2% entre 15 i 30 minuts, el 10,5% més d’una hora i el 7,8% menys de 15 minuts.



A més, en estes eixides de casa, només el 6,3% es creuava con més de 50 persones. De manera majoritària, el 44,1% es creuava con entre 3 i 10 persones, el 33,9% ho feia con entre 10 i 50 persones i el 15,7% es creuava con entre 1 i 3 persones. Quant a les raons de les eixides durant el confinament per COVID19, el 78,7% manifesta fer-ho per a anar a comprar aliments, el 51,5% per a traure el fem i el 37,4% per a anar a treballar (un 27% dins de la ciutat de València i el 10,4% en un altre municipi). Passejar al gos (16,4%), tindre cura dels familiars (12,2%) són altres raons, a més de les d’acudir a la farmàcia, al metge, acciones de labor social, compra de premsa o acudir al banc, entre altres. Valía ha resaltat que l’informe fet públic hui “recull mapes interactius per a visualitzar la incidència de les eixides dels domicilis de la població por districtes de la ciutat i por barris”.



Així mateix, ha precisat que l’enquesta reflectix que el 68% ha eixit de casa caminant, per la qual cosa ha apuntat que “actuacions com la impulsada por la vicealcaldessa, Sandra Gómez, des de l’àrea d’Urbanisme i Regeneració Urbana donen resposta a les necessitats de la ciutadania de disposar de major espai públic per a realitzar els seus desplaçaments amb seguretat”.



Entre els mitjans de mobilitat utilitzats es troba el cotxe (35,5% de les persones), el transport públic (5,6%), la bicicleta o patinet (2,2%) i la moto (2,2%). Específicament entre la població que utilitza el transport públic en les seues eixides de casa, el 69,3% agafa l’autobús, el 38,5% el metre, el 4,5% el taxi, el 3,4% el tren i les motos o patinets de lloguer el 0,6%.



COMUNICACIÓ AMB FAMILIARS I AMISTATS



Elisa Valía ha ressaltat que de “manera majoritària, la ciutadania no ha rebut cap visita a casa durant el confinament”. Així s’afirma en el 85,2% de les respostes recollides, amb zero visites en les setmanes que han transcorregut des que es va decretar l’Estat d’alarma. El 13,7% sí ha rebut la visita d’una a tres persones, el 0,9% de tres a 10 persones, i només un 0,1% han rebut entre 10 i 50 persones i més de 50.Del 14,8% de la població que declara haver rebut visites durant el confinament, el 59,9% són familiars, amistades o veïnat, el 44,5% professionals sanitaris, el 6,9% professionals de distribució de compres i el 2,7% altres opcions.



“La gran majoria de la població, segons es recull en les conclusions de l’enquesta COVIDVALÈNCIA, està en comunicació constant amb la seua família, amistades i veïnat (93,9% de les respostes), mentre que el 6,1% de la població no manté cap comunicació”, ha destacat. “Quant a la comunicació amb les persones properes–ha continuat- un 78,2% ho fa diàriament, el 19,3% una vegada a la setmana, i el 2% ho fa algun dia en el mes”.



Els canals més utilitzats per a mantindre esta comunicació amb familiars, amistades i veïnat durant el confinament son el telèfon (82,7%), les videotelefonades (80%) i les xarxes socials (74,1%). El contacte personal en les visites a casa només representa el 2,7% de totes les comunicacions.



El formulari del qual hui es presenten les conclusions es troba inserit en el portal municipal informatiu (www.coronavirus.valencia.es) que centralitza tota la informació i els recursos municipals relacionats amb la pandèmia. L’enquesta recull 6.551 registres durant esta Fase 1 de COVIDVALÈNCIA del 15 al 25 d’abril de 2020. El marge d’error de l’enquesta és d’el 1,2% i el nivell de confiança del 95%.La regidora ha destacat que “en la difusió de l’eina COVIDVALÈNCIA, així com en la interpretació i anàlisi de les dades, hem comptat con la col·laboració de l’associació Mesura, que promou iniciatives de transformació social, el grup de Tics contra el Canvi Climàtic de la UPV i la Càtedra Govern Obert impulsada por la Regidoria de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València i la Universitat Politècnica de València, en un exemple de treball conjunt entre administració pública, universitat i societat civil”. Així, ha apuntat que “esta col·laboració es la forma de treball per a molts altres projectes en els quals ja s’està treballant des de la Regidoria”.