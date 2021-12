L’Institut Clara Campoamor d’Alaquàs va acollir l’acte de presentació de les parelles que enguany formaran part del Programa Tandem

Print This Post

El programa el formen enguany 30 alumnes de tercer de l’ESO i 56 de primer curs d’ESO i es reuneixen una vegada a la setmana

L’Institut Clara Campoamor d’Alaquàs va acollir el passat 2 de desembre l’acte de presentació de les parelles que enguany formaran part del Programa Tandem, una iniciativa d’aquest centre educatiu que va nàixer l’any 2015 per tal de fomentar la col·laboració voluntària i l’ajuda entre l’alumnat.

En l’acte de presentació van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, la Regidora de Festes, Sandra Conde, delegades sindicals, les persones membres de l’Associació de Mares i Pares i el professorat de l’equip de convivencia i mediació de l’institut.

El programa el formaran enguany 30 alumnes de tercer de l’ESO i 56 de primer curs d’ESO. L’objectiu és que l’alumnat de tercer ajude l’alumnat de primer a integrar-se al centre formatiu, a resoldre conflictes i a organitzar-se. El programa, per al qual l’alumnat ha rebut formació prèvia, contempla també l’ajuda en les assignatures on es troben dificultats. Les parelles es reuneixen un dia a la setmana per tal d’intercanviar les seues necessitats i oferir l’ajuda necessària.