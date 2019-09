L’Institut Confuci de la Universitat de València inicia el nou curs amb la cerimònia de lliurament de diplomes

Connect on Linked in

L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) va celebrar ahir de vesprada, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, la cerimònia d’inici del nou curs 2019-20. La cita va reunir a més d’un centenar d’estudiants de primària i secundària a qui van acompanyar els seus familiars.

El director de l’ICUV, Vicente Andreu, s’ha mostrat satisfet perquè, “comprovem com l’aposta del nostre Institut, que va ser pioner a Espanya fa una dècada en oferir cursos de xinès a nivells infantils, ha estat tot un èxit perquè ha fixat aquesta llengua en l’ordre de prioritats de l’alumnat”.

En el mateix acte es van lliurar els corresponents diplomes del curs passat. El públic assistent va poder gaudir, a més, d’una exhibició de tai-txí, a càrrec de l’Escola Tantien; d’arts marcials, per una professora del ICUV; així com d’una selecció de cites del mestre Confuci, recitades per un grup d’estudiants infantils i juvenils, i una interpretació musical.

L’únic centre oficial de llengua i cultura xinesa a la Comunitat Valenciana manté obert el procés de matrícula, durant el present mes de setembre, per a tots els nivells i edats. Els cursos que s’ofereixen per a universitaris tenen la correspondència equiparable a crèdits de lliure configuració per a qualsevol grau, segons nivells i hores lectives, des 1’5 fins a 3 crèdits anuals si es completa l’itinerari i s’assoleixen els objectius acadèmics. La gran varietat de cursos amb la matrícula oberta, fins al mig centenar, es distribueixen en nivells i horaris diferents, des dels més bàsics fins als que serveixen de preparació per als exàmens oficials HSK-YCT dels que el mateix ICUV és centre examinador en el mes de maig.