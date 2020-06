L’Institut Confuci de la Universitat de València obri els Talleres de Llengua Xinesa en juliol

Connect on Linked in

Gratis per al seu alumnat d’aquest curs

L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) no tanca a l’estiu. Les classes, que continuen sent en format online, continuaran durant el mes de juliol. Es tracta, amb aquesta mesura, de fer un repàs al que s’ha aprés en el curs 2019-20. Un curs que ha hagut d’adaptar-se de la manera tradicional presencial a la virtual, a causa de les excepcionals circumstàncies de l’estat d’alarma, i que ha donat molt bons resultats pel que fa a seguiment de l’alumnat i posada a punt del professorat. Les classes de repàs seran gratuïtes per als que s’hagen matriculat en l’actual curs de l’ICUV i, per a la resta, tindran preus més assequibles que en anteriors ocasions.

Els Tallers de Llengua Xinesa 2020: repàs, conversa i lectura seran pràctics i segons nivells per a repassar el que han aprés i reforçar-ho per a l’inici del pròxim curs al setembre. Es realitzaran en horari de matí o vesprada dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, i amb una durada de 75 minuts. En total, són 10 hores entre les quatre setmanes que van del 29 de juny al 23 de juliol. S’han dissenyat tenint en compte que la càrrega de treball no siga molt alta perquè en aquest mes, lògicament, baixa el rendiment acadèmic i és millor repassar que no intensificar l’aprenentatge. Per al director de l’ICUV, Vicente Andreu, la iniciativa pretén “premiar al nostre alumnat que ha seguit les classes, tot i les dificultats d’aquest segon quadrimestre, i també facilitar a la resta d’estudiants el seu accés a l’ensenyament de la llengua xinesa, en unes condicions més avantatjoses perquè som conscients del moment en què es troba la societat. “

La diversitat d’opcions d’aquests tallers es pot veure a la pàgina web www.instituto-confucio.com per a triar quin és el que pot interessar. Per a realitzar la inscripció s’ha d’escriure un correu a instituto.confucio@uv.es en el que s’adjunten les dades personals així com el taller desitjat. En aquesta ocasió, la inscripció no serà online sinó que es realitzarà a través de la secretaria de l’ICUV, en resposta al correu, i es confirmarà per aquest mitjà. Per descomptat, per a seguir els tallers només es necessita ordinador, telèfon mòbil, tablet o qualsevol dispositiu connectat a Internet. El de la Universitat de València, fundat el 2007, està considerat Institut Confuci Model per la seu central de la Xina, i va rebre el Premi 9 d’Octubre al Mèrit Cultural de la Generalitat el 2017.