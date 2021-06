L’Institut de Ciència Molecular posa en marxa el seu Summer Campus destinat a estudiants de Grau

Print This Post

L’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València celebrarà del 12 al 16 de juliol la primera edició de l’ICMol Summer Campus, una trobada dirigida a estudiants de tercer i quart any de Grau en titulacions científiques, principalment Física, Química i Enginyeries. La inscripció és gratuïta i el termini de sol·licitud finalitza el dimarts 22 de juny.

L’escola està pensada per a estudiants que vulguen iniciar-se en el món de la ciència i la recerca en camps afins a la nanociència i els materials moleculars, disciplines de gran impacte en sectors diversos com la biomedicina, l’electrònica, la farmàcia o els materials, per posar alguns exemples.

L’ICMol Summer Campus ofereix la possibilitat de conèixer la dinàmica de treball i les infraestructures d’un centre de recerca capdavanter i d’excel·lència dedicat a la nanociència molecular. El programa, de cinc dies de durada, abasta una sèrie de xarrades al voltant de les diferents línies d’investigació d’aquest centre de la Universitat de València dedicat al disseny de materials funcionals, al desenvolupament d’aplicacions per a l’electrònica molecular o a l’estudi experimental de les propietats magnètiques, elèctriques i òptiques dels materials, entre d’altres.

Les persones interessades poden inscriure’s i accedir al programa en la web de l’ICMol.