L’Institut de Física Corpuscular contribuirà al desenvolupament d’un nou escàner PET

Investigadors de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, UV-CSIC) contribuiran al desenvolupament d’un nou dispositiu de tomografia per emissió de positrons (PET), que millorarà les prestacions dels equips actuals. El projecte s’anomena IMAS (Imatge Molecular d’Alta Sensibilitat) i està impulsat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

El projecte IMAS pretén fer un salt qualitatiu en la sensibilitat dels escàners PET en augmentar de manera significativa la seua extensió axial i abastar el cos complet del pacient. L’equip millorarà la resolució espacial, guanyarà en sensibilitat i permetrà reduir la dosi de radiació al pacient durant la prova diagnòstica, entre altres prestacions.

IMAS té previst millorar la detecció de les lesions de menor grandària, reduir el temps d’exploració, augmentar el nombre de pacients explorats per dia, adaptar el diagnòstic al pacient pediàtric i realitzar estudis dinàmics mitjançant la visualització simultània de processos fisiològics en regions distants de el cos. En definitiva, millorarà la qualitat assistencial amb diagnòstics més precisos i quantificables.

Durant la primera fase del projecte –fins a mitjan 2022– competiran diferents tecnologies, una de les quals serà seleccionada per construir l’escàner de cos complet. La Fase 2, entre mitjan 2022 i juny de 2023, es dedicarà a la construcció d’aquest escàner.

En paral·lel, s’avançarà en els algoritmes de reconstrucció d’imatge, identificació i desenvolupament dels biomarcadors pertinents a càrrec de l’equip de desenvolupament de software. Finalment, i una vegada a punt el prototip final, començarà el procés de validació comercial.

IMAS té un pressupost total d’actuacions d’impuls de la Compra Pública Innovadora (CPI) de 7,5 milions d’euros, cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Ministeri de Ciència i Innovació. El projecte està sent desenvolupat per la Unió Temporal d’Empreses (UTE) PHOENIX, formada per les companyies valencianes Full Body Insight (FBI), dedicada a l’explotació de tecnologies dels centellejadors continus per a l’aplicació d’equips PET de cos complet; Quibim, especialitzada en tecnologia mèdica, intel·ligència artificial i processament d’imatges mèdiques aplicades al desenvolupament de biomarcadors d’imatge en radiologia; i Oncovisió, especialitzada en equips d’imatge molecular. La governança la gestiona l’Oficina Tècnica liderada per la consultora Ayming, entitat especialitat en estratègia i innovació.

La UTE compta amb la col·laboració de diversos centres de recerca, entre els quals es troben l’IFIC –centre mixt de la Universitat de València i el CSIC, l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M, CSIC-UPV), i el Donostia International Physics Institute (DIPC). El projecte comptarà amb la col·laboració de General Electric Healthcare.