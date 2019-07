L’Institut d’Investigació Incliva crea una xarxa pionera per a l’estudi i investigació de pacients crítics

Connect on Linked in

Un dels objectius és la personalització de l’administració d’antimicrobians en les unitats de cures crítiques

Aquest nou grup es compon de deu investigadors de primer nivell en cures crítiques de tot el país

L’Institut d’Investigació de l’Hospital Clínic de València (Incliva) ha impulsat la creació de la xarxa PACCU-Personalizing Antimicrobials in Critical Care Unit per a l’estudi i investigació de pacients crítics.

Un dels objectius d’aquesta xarxa d’investigació se centra en la personalització de l’administració d’antimicrobians en les unitats de cures crítiques a través de la quantificació de les concentracions que aquests fàrmacs aconsegueixen en els diferents líquids orgànics.

Les infeccions són unes de les complicacions més freqüents en els pacients crítics. Aquestes augmenten la mortalitat fins a un 40%, i són la causa directa del 25% de les morts produïdes en aquestes unitats. El treball conjunt i multidisciplinari de anestesiólogos-intensivistas, microbiòlegs i farmacèutics és bàsic per a abordar les infeccions en aquest tipus de pacients.

Aquest grup de treball, concebut amb un caràcter multidisciplinari, està format per alguns dels principals experts del país en el maneig del pacient crític, incloent, investigadors clínics (anestesiológos-intensivistas) microbiòlegs i farmacèutics.

“L’aparició de bacteris multiresistents a diferents antibiòtics constitueix una amenaça mundial i suposa un desafiament terapèutic de primer nivell per a les organitzacions de salut internacionals. La mortalitat relacionada amb aquest tipus de bacteris és molt alta i va en augment. Cada vegada tenim menys antibiòtics per a fer front a aquestes infeccions” han explicat els experts.

“De fet, ja s’han aïllat bacteris resistents a tots els antibiòtics actualment disponibles (“bacteris panrresistentes”). D’ací la importància, especialment en les unitats de crítics, de saber si estem dosant bé els antibiòtics quan els administrem. Per a això necessitem mesurar la seua concentració en sang i en altres líquids orgànics, pràctica poc habitual en aquestes unitats. Per tant, és crucial en aquest escenari clínic l’abordatge multidisciplinari per part dels anestesiólogos-intensivistas, farmacèutics i microbiòlegs” ha explicat Gerardo Aguilar, investigador del grup d’anestesiologia del Incliva i un dels impulsors de la xarxa.

Investigadors de primer nivell

Al costat de Gerardo Aguilar, Cap de Secció de la Unitat de Cures Crítiques del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Clínic Universitari de València , formen part d’aquesta xarxa altres investigadors de Incliva i de l’Hospital Clínic Universitari de València com David Navarro (cap del Servei de Microbiologia) i Rafael Ferriols (del Servei de Farmàcia Hospitalària).

Aquest nou grup es completa amb set investigadors de primer nivell en cures crítiques que desenvolupen la seua activitat assistencial, docent i investigadora en diferents centres hospitalaris i instituts d’investigació del país.

Els 10 experts tenen en comú una trajectòria sòlida d’investigació, avalada per diferents projectes i les seues corresponents publicacions en revistes d’alt impacte. “Hem aconseguit reunir talent i compromís en un mateix grup de treball” ha afirmat Gerardo Aguilar.

Els professionals que componen la xarxa d’investigació són Rafael Cantón, del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid; Carlos Ferrando, de la Unitat de Cures Crítiques del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona; Ricard Ferrer, del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona; José Garnacho-Montero, del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Verge de la Macarena de Sevilla; Santiago Grau, del Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari del Mar de Barcelona; Emilio Maseda, de la Unitat de Cures Crítiques del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari La Paz de Madrid; i Leonardo Lorente, del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Canàries.

Encara que en principi la xarxa està formada per deu experts, es contempla la seua ampliació en un futur. “La xarxa és molt potent i tenim constància de l’interés que han mostrat a formar part d’aquest grup d’investigació altres professionals relacionats amb l’atenció del pacient crític” ha explicat Gerardo Aguilar.

Vocació traslacional

Aquesta xarxa d’investigació naix amb una clara vocació traslacional per a oferir un servei assistencial de qualitat. De fet, un dels objectius del grup és la creació de guies de pràctica clínica que permeten dosar millor els antimicrobians en aquests escenaris clínics, fonamentalment en aquells centres on no es disposa de recursos per al mesurament dels nivells d’aquests fàrmacs en la pràctica clínica habitual.

En aquest sentit, Gerardo Aguilar explica que “per a tot el grup el prioritari són els pacients. Realitzar investigacions de qualitat i de primer nivell és la millor forma d’ajudar-los”.

De moment la xarxa es troba en procés de consolidació, encara que ja tenen en marxa algunes línies estratègiques d’investigació. Sent l’objectiu inicial la realització d’estudis de nivells d’antimicrobians, el grup està obert a un altre tipus d’investigacions, dins de l’àrea assistencial del pacient crític.