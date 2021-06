L’Institut Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs organitza un diàleg amb estudiants sobre el grup conegut com ‘els 10 d’Alaquàs

Connect on Linked in

L’acte va comptar amb la participació de tres dels detinguts sota el franquisme i membres del conegut grup com Carles Dolç, Josep Guia i Vicent Soler, actual Conseller d’Hisenda

L’Institut Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs va acollir ahir dilluns 21 de juny un col·loqui amb estudiants que va tindre com a eix principal “Els 10 d’Alaquàs”, el grup format per activistes polítics valencians que va ser detingut un 24 de juny de 1975 a la Casa d’Exercicis Espirituals La Puríssima d’Alaquàs sota el franquisme.

Aquest diàleg ha servit com a cloenda del projecte “La Memoria de los Dedos”, un projecte d’investigació sobre la memòria democràtica realitzat per l’alumnat de tercer de l’ESO i primer de Batxillerat del centre educatiu i que ha estat coordinat pel professor del departament d’Història, Paco Teruel amb la col·laboració del col·lectiu Quaderns d’Investigació i l’aula democràtica de la Universitat de València. El treball, en el qual participa també el departament de Dibuix, va ser premiat per la Diputació de València.

En l’acte van participar tres dels detinguts: Carles Dolç, Josep Guia i Vicent Soler, actual conseller d’Hisenda. Van estar presents també l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora de Memòria Democràtica, Elena Álamo.

L’acte es va iniciar amb un col·loqui al pati del centre i a continuació es van desplaçar fins a la Casa d’exercicis espirituals La Puríssima, concretament a l’espai on van ser detinguts. Els tres coincidiren en recordar el dia de la detenció. “Buscàvem un lloc tranquil perquè era la tercera reunió preparatòria per a crear una plataforma que finalment s’anomenaria Consell Demorcàtic del País Valencià i que perseguia la visibilització de la població valenciana i el futur Estatut d’Autonomia”. Els tres recordaren a més la seua entrada a la pressó així com també la seua eixida tres dies després amb centenars de persones aplaudint i cridant.

El projecte educatiu tracta d’investigar la postguerra i el franquisme amb entrevistes orals a persones que van viure aquella época tan desconeguda per a la població jove. Està estructurat en diversos temes. Un d’ells està centrat en la Casa d’Exercicis Espirituals la Puríssima i en tot el que allí va passar, primer com a centre d’exercicis, posteriorment com a pressó de dones i després seu de l’Estat Major del Grup de l’Exèrcit de la Regió Central de la República. Per aquest motiu s’ha triat per a la seua cloenda aquest debat. Es parla també, a través de les persones entrevistades, de la repressió política de la posguerra a Alaquàs amb el suport de l’Associació dels Familiars de la fossa 112 de Paterna ixí com del cicle de la vida i dels rols que assumien les persones i com es vivia en aquella època.