L’IES Joan Fuster presenta la XLI edició dels Premis Literaris Joan Fuster

L’acte compta amb la presència de destacades personalitats i alumnes del centre

L’Espai Joan Fuster ha acollit la presentació de la XLI edició dels Premis Literaris Joan Fuster, en les categories de Narrativa, Poesia i Teatre; i del III Premi Literari d’Assaig Joan Fuster, convocats per l’institut del municipi que porta el mateix nom de l’escriptor.

Com en l’anterior edició, la categoria d’Assaig, l’última de les incorporades, oferirà l’oportunitat de participar a l’alumnat de tots els centres educatius valencians que cursen 4t de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La convocatòria del premi d’Assaig compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Cultura; mentre que la resta de categories són patrocinades per l’AMPA de l’institut.

Acte de presentació

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura, Mercé Sorrentino; la directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó; la presidenta de l’AMPA María Isona; el cap de departament de Valencià, Josep Lluís Ribes; i un gran nombre d’alumnes del centre.

“Gràcies a tots els assistents per ser presents en este acte, un dels més importants que celebrem. Fa més de 40 anys que es duen a terme els Premis Literaris Joan Fuster, i cada any amb major participació”, ha remarcat la directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó, qui ha explicat també que, l’objectiu principal d’esta convocatòria, és fomentar l’estímul de la creativitat literària en l’alumnat.

La directora ha tingut també paraules d’agraïment cap a l’Ajuntament i la Regidoria de Cultura, per la cessió de les instal·lacions i altres recursos “perquè els premis tinguen la dotació que correspon”; l’AMPA que “sempre és ací i permet que tot això siga possible”; l’Espai Joan Fuster; l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; la Càtedra Joan Fuster; Escola Valenciana; i el professorat del centre, especialment dels departaments de Valencià i Plàstica.

La regidora de Cultura, Mercé Sorrentino, ha remarcat la importància que els premis literaris Joan Fuster arriben a la XLI edició, “tot això es deu a una cosa molt important com és l’esforç que es realitza des de l’institut, les famílies, l’AMPA i totes les persones que, d’una manera o una altra, han treballat al llarg de la seua història. La convocatòria es deu també al fet que, afortunadament, sou ací i estimeu, estimem i hem de continuar fent-ho, la nostra llengua, malgrat tot el que està passant en estos moments, molt crítics. La nostra llengua ens necessita més que mai”.

Per la seua part, la presidenta de l’AMPA de l’IES Joan Fuster, María Isona, ha explicat en la seua intervenció l’interés de l’associació que representa a atendre totes les necessitats que arriben des del centre, “especialment quan es tracta d’estos premis, un projecte molt important. Estem molt orgullosos del nostre centre, que no es limita només a portar el nom de Joan Fuster sinó que l’escriptor està molt present en la vida acadèmica diària”. Isona ha mostrat la seua “absoluta seguretat” que l’alumnat, un any més, “es bolcarà en els premis i a contribuir a la seua difusió, perquè hem de dir més fort que mai que volem estudiar en valencià i que teniu eixe dret”.

Finalment, Josep Lluís Ribes, cap del departament de Valencià, ha assenyalat les novetats d’enguany en la convocatòria dels premis, com són els suports de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Càtedra Joan Fuster; i ha animat a l’alumnat a atrevir-se a pensar, “aprofiteu tota la vostra capacitat intel·lectual, poseu en dubte tot el que teniu davant. L’elecció de l’aforisme de Fuster per a enguany ‘compara i començaràs a entendre’ considere que és encertadíssima; hem d’atrevir-nos a ser crítics”.

Lliurament de premis als guanyadors del concurs de cartells

En el transcurs de l’acte, s’ha procedit també al lliurament dels premis als guanyadors del concurs de cartells dissenyats per a esta edició. En esta ocasió, han sigut Núria Jover Bou i Arnau Martí Serra.