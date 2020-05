Print This Post

L’Institut López Piñero programa online el cicle de xarrades ‘Salut Pública, Comunicació i Història: Els reptes d’una pandèmia’

L’Institut Interuniversitari López Piñero de la Universitat de València, com a centre de divulgació de la ciència, ha multiplicat aquests dies les activitats online. Així, en el marc del cicle ‘Salut Pública, Comunicació i Història: Els reptes d’una pandèmia’ el centre ha organitzat quatre col·loquis per als dies 20, 26 i 27 de maig i per al 10 de juny.

El dimecres 20 de maig a les 18 hores parlaran sobre ‘Les lliçons de la pandèmia’ els experts Josep Lluís Barona, catedràtic d’Història de la Ciència a la Universitat de València i membre de l’Institut López Piñero; Ildefonso Hernández, catedràtic de la Universitat Miguel Hernández i antic director general de Salut Pública del Govern espanyol (2008-2011); i Enrique Perdiguero, catedràtic d’Història de la Ciència a la Universitat Miguel Hernández i membre de l’Institut López Piñero.

L’encontre es podrà seguir fent clic ací:

https://eu.bbcollab.com/guest/09f07a0f051b4d6d971186dc6baadedd

El dimarts dia 26 de maig, a les 17:30 hores es parlarà sobre ‘Les pandèmies abans del coronavirus. Tres visions històriques’. La xarrada es farà a través de la plataforma Webex.

Participaran María José Báguena, professora d’Història de la Ciència de la Universitat de València i investigadora de l’Institut López Piñero (IILP); Enrique Perdiguero, catedràtic d’Història de la Ciència en la Universitat Miguel Hernández (UMH) i director de la seu en la citada universitat de l’IILP; i Carmel Ferragud, professor d’Història de la Ciència a la Universitat de València i investigador de l’IILP.

Aquesta reunió està dirigida a professorat de l’àmbit CTEM i a alumnat de quart de l’ESO i Batxillerat. Aquesta trobada està concebuda com una taula redona en la qual dos investigadors i una investigadora parlaran sobre algunes pandèmies anteriors al Covid-19: la pesta negra en l’Edat mitjana, la Grip Espanyola en 1918, el VIH/SIDA i malalties emergents en les últimes dècades, des del SARS a l’Ébola. Es tractaran aspectes d’interés ciutadà: causes, impacte físic i anímic sobre les persones, rumors i informacions falses, conseqüències econòmiques i el progrés de la ciència. Són sessions concebudes perquè participe professorat de Ciències, Tecnologia o Matemàtiques (CTEM) amb un grup del seu alumnat. A aquest efecte, cada docent podrà seleccionar fins a 10 alumnes per a la seua participació. El professorat interessat en participar amb el seu alumnat haurà d’enviar un correu a ctem.mate@gva.es.

El dimecres dia 27 de maig a les 18 hores tindrà lloc el seminari ‘De les teories de la conspiració als ingredients màgics. Desinformació en temps de la Covid-19’.

Participen Carolina Moreno, catedràtica de Periodisme de la Universitat de València i coordinadora de l’equip d’investigació Science Flow; i Alicia de Lara, professora de Periodisme de la UMH i redactora de la revista UMH Sapiens, les dos docents del Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (UV-UMH-UA).

El seminari es podrà seguir fent clic ací:

https://eu.bbcollab.com/guest/d524cfe01ac94f5cbdaa21ce0168ce0b

I el dimecres 10 de juny a les 16 hores, el seminari organitzat tractarà el tema ‘Acabar amb les quarantenes: Repensar la protecció contra les epidèmies al port de Lisboa (1901-1945). Amb Celia Miralles, doctora en Història, investigadora del Centre Interuniversitari d’Història de les Ciències i la Tecnologia (CIUHCT) de Lisboa i membre del Quarantine Studies Network.

Es podrà seguir fent clic ací:

https://eu.bbcollab.com/guest/a5036e05eeb44a1b993a39b1c7564b25

D’altra banda, l’Institut Interuniversitari López Piñero manté l’exposició virtual sobre la Grip de 1918. L’any passat es van complir cent anys de la pandèmia de grip de 1918-19. Amb aquest motiu es va organitzar una exposició en l’Institut Interuniversitari López Piñero a càrrec de María Isabel Porras (Facultat de Medicina de Ciudad Real) i María José Báguena (Institut Interuniversitari López Piñero).

El conservador del Museu Històric- Mèdic de la Universitat de València, Josep Simón, ha realitzat una versió virtual d’aquesta exposició de la pandèmia de grip de fa un segle. La mostra es pot consultar ací:

https://colecciones.uv.es/s/la-gripe-de-1918/page/wellcome

En el fullet adjunt es pot consultar molta més informació sobre el cicle, sobre l’exposició i sobre altres iniciatives relacionades amb la Covid-19.