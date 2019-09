L’Institut Nacional d’Estadística dona l’opció de què no t’arribe publicitat electoral a casa

Print This Post

¿No vols publicitat electoral en casa? Així pots donar-te de baixa

https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion

És un fet, el pròxim 10 de novembre estem convocats a unes noves Eleccions Generals

Unes eleccions que suposaran almenys una despesa de 150 milions d’euros en publicitat, paperetes, correu ordinari…

En els últims dies s’ha dut a terme una campanya per tal de no rebre cap mena de propaganda escrita a casa i evitar novament una despesa de diners tan gran

L’INE l’Institut Nacional d’Estadística permet als electors, elegir si volen rebre publicitat electoral a casa o no amb un fàcil sistema electrònic

En només 5 dies ja són més de 100.000 persones les que han opten pel no a la publicitat en casa i s’han donat de baixa mitjançant aquest sistema que només suposa un minut