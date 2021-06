L’Institut Valencià d’Art Modern lamenta la mort de Tomàs Llorens

Print This Post

• El museu destaca la seua gestió al capdavant de la institució i el llegat que deixa en la col·lecció

L’IVAM lamenta profundament la pèrdua de Tomàs Llorens, vinculat al museu des de la seua fundació, i destaca la seua gran labor com a docent, investigador i gestor cultural.

Així mateix, l’Institut Valencià d’Art Modern trasllada les seues condolences a la seua família i amistats.

Per a Núria Enguita, directora de l’IVAM, “la història de l’IVAM està vinculada estretament a Tomàs Llorens des que era només una idea, molt abans que el Centre Julio González obrira les seues portes. Va ser-ne impulsor, fundador i primer director. Les propostes per a la col·lecció del museu constitueixen una herència imponent per a futures generacions de valencians i valencianes, un patrimoni artístic d’un valor incalculable”.

“Al costat de Vicent Todolí, Tomàs Llorens va establir les bases del que hui és l’IVAM, un museu valencià de referència del qual hui podem sentir-nos orgullosos i orgulloses. La seua figura va ser una peça clau per a la seua creació. Entre altres coses, gràcies a la seua gestió devem l’imponent llegat de Julio González. És, sens dubte, un dia trist per al món de la cultura”.