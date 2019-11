L’Institut Valencià de Cultura acull la presentació de ’15’, el nou disc d’Harmonia del Parnàs

Harmonia del Parnàs presenta el disc recopilatori ’15’ amb motiu dels seus 15 anys de trajectòria



El disc recull enregistraments des del 2004 fins al 2018 d’obres i fragments d’autors valencians

L’Institut Valencià de Cultura ha acollit la presentació del nou treball discogràfic d’Harmonia del Parnàs, ’15’, amb motiu de la celebració dels seus 15 anys de trajectòria en els festivals i sales de concerts nacionals i internacionals més importants d’arreu del món.



Aquest és el seté disc d’aquesta agrupació valenciana que, sota la direcció de la musicòloga i investigadora Marian Rosa Montagut, ha dedicat gran part del seu treball a la recuperació del patrimoni musical valencià.



El CD ’15’ és un disc recopilatori dels 15 anys de trajectòria del grup, i recull enregistraments des de l’any 2004 fins al 2018 d’obres i fragments d’autors valencians, com és el cas de José Escorihuela (de Morella); José Pradas Gallén (de Villahermosa del Río); el mestre de capella de la catedral de València, Pere Rabassa; el mestre de capella del Reial Col·legi del Corpus Christi de València, Francisco Hernández Illana; o el compositor al servei de la Cort valenciana a principis del segle XVIII, Francisco Corradini.



A la presentació han assistit la directora adjunta de Música y Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete; Ana Noguera, membre del Consell Valencià de Cultura i professora de la UNED; Rosa Isusi, doctora en Musicologia i professora de la Universitat de València; i Marian Rosa Montagut, musicòloga investigadora en TEMPUS Centre d’Investigació i Difusió Musical i directora d’Harmonia del Parnàs.



Marga Landete ha destacat la importància de les ajudes institucionals a la creació: “És fonamental donar impuls als nostres creadors i fer sostenible la seua tasca, per això des de l’Institut Valencià de Cultura hem redissenyat totes les línies d’ajudes per a poder atendre de manera real i efectiva les necessitats dels nostres músics i des de 2015 s’han multiplicat per cinc les ajudes a la producció discogràfica. En aquest cas concret, la Generalitat ha donat suport a tots els treballs publicats d’Harmonia del Parnàs, des del primer, ‘Arda el ayre’, de 2004, fins a l’actual, a través de les convocatòries públiques d’ajudes”.



Marian Rosa, directora d’Harmonia del Parnàs, ha explicat: “Tant el grup al complet com jo mateixa sentim un gran amor per la nostra terra, i ho manifestem dia rere dia rescatant dels arxius el nostre patrimoni musical i fent-lo sonar arreu del món. Així mateix, volem agrair a les institucions valencianes el suport i respecte que sempre han mostrat pel nostre treball, així com a les persones que hi ha darrere i que cada dia lluiten per reivindicar la música i els músics valencians”.



Harmonia del Parnàs



Harmonia del Parnàs és una de les agrupacions de música antiga més reconegudes de l’Estat espanyol, dirigida per la valenciana Marian Rosa Montagut, creada en 2003 i presentada al públic en 2004 en el Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa (Tarragona). Amb una trajectòria molt consolidada, destaca la seua tasca de recuperació de patrimoni musical valencià del segle XVI al XVIII, amb instruments i criteris històrics.



El grup compta amb el suport d’importants institucions públiques i privades, com l’INAEM, AC/E o l’IVC de la Generalitat Valenciana, entre altres, per a fer gires arreu del món.



Harmonia del Parnàs ha estat enregistrada per RTVE, RNE, Red Europea de Radios, À Punt i Catalunya Música, i disposa de set treballs discogràfics editats. El grup ha fet gires per Espanya, Europa i Amèrica, durant les quals ha actuat en les principals sales de concerts, com l’Auditori Nacional (Madrid), l’Auditori ‘Ciudad de León’, el Palau de la Música de València, l’Auditori de Conca, o l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.



El grup també ha tingut participació en els festivals internacionals més reconeguts, com el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, el Festival Internacional de Santander, el Festival Medieval d’Elx, Música Antigua Aranjuez, Festival MAG de Granada, Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla o el Festival de Música Antiga d’Úbeda i Baeza.