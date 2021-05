L’Institut Valencià de Cultura acull l’obertura de la programació escènica de 10 Sentidos amb el muntatge ‘No me hizo Brossa’

Connect on Linked in

La instal·lació plàstica i sonora de la companyia Cabosanroque es podrà visitar del 4 al 16 de maig al Teatre Principal

10 Sentidos compleix el seu desé aniversari amb el lema ‘Fronteras’

El Teatre Principal es converteix en la primera de les seus en què el Festival 10 Sentidos desplega la programació de la seua desena edició, ‘Fronteras’. Aquesta trobada amb les arts vives inundarà durant el mes de maig la ciutat de València amb diferents propostes de totes les disciplines i, a partir de hui, gràcies a la col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura, acull el muntatge escènic ‘No me hizo Brossa’, de Cabosanroque.

En sintonia amb el lema ‘Fronteras’, que marca la desena edició de 10 Sentidos, el Teatre Principal canvia així la seua forma habitual de gaudir dels espectacles, des de la butaca, per a pujar els espectadors a l’escenari i animar-los a recórrer aquesta experiència transitable.

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha assenyalat en la presentació de la programació del festival: “L’IVC dona suport al Festival 10 Sentidos pel seu caràcter interdisciplinari, eclèctic i transversal entre les arts, encara que els seus inicis foren en el si de la dansa contemporània. Mostra d’aquest suport és que el festival haja passat de no tindre ajuda pública l’any 2015 a tindre, ja l’any 2016, 25.000 € d’ajuda, i així any rere any fins a arribar al 2020, quan va tindre una ajuda de 50.000 €, a més de la cessió dels nostres espais, des de 2016 fins ara, per a poder oferir l’oferta escènica i musical de qualitat i innovadora pròpia del festival”.

Del 4 al 16 de maig, aquesta instal·lació plàstica i sonora recala en l’escenari del Principal per a aproximar els visitants que hi transiten a la prosa més desconeguda i novella del poeta Joan Brossa. Prenent la poesia objectual en el seu vessant més escènic i acostant-se al postteatre, la càrrega d’aquesta peça instal·lativa recau en la seua potència sonora, amb la qual interpreta els paisatges dins de la prosa i el so de la paraula propi de la poesia escènica dels anys quaranta.

El treball que defineix l’obra de Cabosanroque, el duo artístic format per Laia Torrents i Roger Aixut, és el resultat de la conjugació entre so, objecte i escultura.

En relació amb la seua participació en la desena edició de 10 Sentidos, ‘Fronteras’, Torrents assegura que “per a Cabosanroque és tot un honor i un plaer instal·lar en aquest espai una obra nostra totalment fronterera. El nostre treball sempre es desenvolupa en els límits; és una instal·lació o és una obra de teatre expandit? El públic entra dins de l’obra i queda immers en aquesta experiència”.

Aquesta peça ha circulat per diferents espais d’exhibició, com el Museu d’Art Contemporani de Glasgow o Teatros del Canal a Madrid, però segons apunta la seua cocreadora, “aquesta vegada, al Teatre Principal, serà la primera a ocupar l’escenari d’un teatre a la italiana”.

“En 10 Sentidos estem de celebració perquè no és fàcil que un festival d’aquestes característiques es mantinga deu anys”, declara Meritxell Barberá, directora artística del festival. “Vam ser referent quan vam començar amb la nostra aposta per unir cultura i compromís social, que després altres han pres com a inspiració per a posar en marxa projectes semblants en altres llocs d’Espanya. I som referent ara com a cita de les arts vives”.

Per la seua banda, Inma García, la directora tècnica, declara: “El nostre objectiu sempre és arribar a més i més llocs, que la cultura s’expandisca el màxim possible. Vam començar fa deu anys al Centre del Carme i des de llavors hem anat incorporant seus a València, col·laborant amb el màxim nombre d’institucions, contagiant l’esperit de 10 Sentidos. Hi ha pocs espais en aquesta ciutat on no hàgem estat i els que falten els bregarem. Enguany, per exemple, tenim programació per primera vegada a La Granja. Està en el nostre àmbit créixer en aquest sentit”.