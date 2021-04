L’Institut Valencià de Cultura celebra el Dia Internacional del ‘Jazz’ amb un lloc web dedicat a aquest gènere

Connect on Linked in

El nou lloc web, <cuadernosdejazz.com>, publicarà les col·leccions de documents de ‘jazz’ que custòdia l’IVC

El web pren el nom de la revista ‘Cuadernos de Jazz’, la qual va tindre edició en paper entre 1990 i 2010

L’Institut Valencià de Cultura publica el 30 d’abril, amb motiu del Dia Internacional del ‘Jazz’ declarat per la UNESCO, el lloc web <cuadernosdejazz.com>, on publicarà les seues col·leccions de documents de ‘jazz’.

El web pren el nom de la revista ‘Cuadernos de Jazz’, la qual va tindre edició en paper entre 1990 i 2010 i va ser una de les grans revistes del panorama internacional d’aquells anys.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha explicat: “La Comunitat Valenciana sempre ha tingut una gran activitat jazzística a la qual donem suport amb total convicció, però ens faltava una iniciativa per a ocupar-nos del ‘jazz’ des del punt de vista documental i patrimonial. Amb aquest lloc web anirem mostrant els nostres fons i també les nostres iniciatives en la recuperació de la història més pròxima d’un gènere que a hores d’ara ja pertany a tot el món i afortunadament és ben viu”.

En aquest web es publicaran diferents continguts al voltant del ‘jazz’, entre els quals destaca, per a començar, la digitalització de la revista ‘Cuadernos de Jazz’, per acord amb els seus propietaris, la Fundació Ebbe Traberg. La revista anirà penjant en la xarxa, de manera progressiva, deu números cada mes, acompanyats per llistes d’àudio per a escoltar els discos esmentats en les seues pàgines.

L’Institut Valencià de Cultura va arribar en 2011 a un acord per a custodiar els fons de la Fundació Ebbe Traberg. Aquesta fundació, de caràcter cultural, va ser creada pel crític de ‘jazz’ d’origen danés i resident a Espanya Ebbe Traberg (1932-1996), juntament amb la societat Cuadernos de Jazz Editores SL. Es va marcar com a objectiu principal el de “dur a terme tota mena d’activitats orientades a la difusió, suport a la creació i, en general, més implantació social de la música contemporània i especialment del ‘jazz’”.

La fundació va rebre el ric patrimoni jazzístic de Traberg i, amb el temps, al fons original es van incorporar altres llegats: Raúl Mao (2011), fundador de la revista ‘Cuadernos de Jazz’, els periodistes José María García Martínez (2012) i Javier de Cambra (2014) i el fons mateix de ‘Cuadernos de Jazz’ (2014).

Per la seua banda, l’IVC té un notable fons jazzístic que se suma al de la fundació Ebbe Traberg, en el qual destaca la discoteca i biblioteca del crític de ‘jazz’ Antonio Vergara (1943-2019), una col·lecció de fotografies d’Esther Cidoncha (1961-2016) i la col·lecció de discos de 78 rpm de l’entusiasta del ‘jazz’ i empresari de l’hostaleria Antonio Balanzá (1924-1988), així com una quantitat abundant de discos, cartells, fotografies i programes de mà fruit de les seues activitats pròpies dedicades a la promoció del gènere i els seus intèrprets valencians.

Tot això s’anirà incorporant progressivament al web <cuadernosdejazz.com> i als repositoris que està posant en marxa l’IVC per a albergar els seus documents digitals.–