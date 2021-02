L’Institut Valencià de Cultura estrena la producció ‘Barahúnda’ al Teatre Rialto

Connect on Linked in

Estarà en cartell del 5 al 28 de febrer de 2021

És una producció de l’IVC escrita per Isabel Caballero

L’Institut Valencià de Cultura presenta del 5 al 28 de febrer al Teatre Rialto la seua producció ‘Barahúnda’, un text d’Isabel Caballero que va ser escrit dins del Laboratori Insula Dramataria Josep Lluís Sirera de 2019.

‘Barahúnda’ ha estat dirigida per Gemma Miralles i està interpretada per Ángela Bermúdez, Cristina García, Mariano Andrés, Paula García Sabio i Vicent Pastor.

La producció ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València.

En ‘Barahúnda’ ens trobem en una casa rural situada en una Manxa quasi distòpica, regentada per una paisana molt especial, que acull dues peculiars parelles de turistes, però alhora ben carregades de malalties recognoscibles per tots, de malalties pròpies de la nostra època i de qualsevol criatura cosmopolita que es pree. La seua peculiar amfitriona s’encarregarà d’amenitzar-los el cap de setmana i els iniciarà en un viatge de conseqüències inimaginables per a ells. La trobada inaugurarà una nova era oví-humana d’insospitades conseqüències per al nostre món occidental i digital.

Es tracta d’una comèdia boja que beu de la font d’Eugène Ionesco en la qual trobarem un espill agosarat de la nostra absurda i, potser, ridícula existència.

L’espectacle va ser estrenat amb caràcter absolut el 6 de novembre de 2020 i va obrir, al Teatre Arniches d’Alacant, la XXVIII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, també es va representar al Teatre Principal de Castelló el dijous 26 de novembre.