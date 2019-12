L’Institut Valencià de Cultura i Alimara porten ‘El Ball de Torrent’ al Teatre Principal

Connect on Linked in

El Teatre Principal de València acollirà el dissabte 21 de desembre la representació d’‘El Ball de Torrent’

L’espectacle homenatjarà la figura de Salvador Mercado, fundador del grup i gran recuperador de les danses populars valencianes.

L’Institut Valencià de Cultura presenta el pròxim 21 de desembre al Teatre Principal, ja a les portes de les festes nadalenques, la representació d’‘El Ball de Torrent’, a càrrec del grup de danses Alimara. L’espectacle homenatjarà la figura de Salvador Mercado, fundador del grup i gran recuperador de les danses populars valencianes.

Alimara ha interpretat ‘El Ball de Torrent’ escabussant-se en la vena més oculta d’aquesta manifestació tradicional valenciana, pròpia del nostre cicle carnestolenc, fins retrobar el que s’amagava davall de la disfressa i del despropòsit: la subversió de l’ordre establit. Perquè el protagonista absolut d’‘El Ball de Torrent’ és el poble, els personatges més populars de la col·lectivitat: una gallinera fa de virreina, el virrei és un sabater, un llaurador serà l’alcalde i fins i tot el rector pot ser representat pel femater del poble. D’ací la disfressa, la simulació, l’engany, la burla i la subversió. Ningú no és allò que sembla ser: l’home no sempre ho és, el ric molt menys i les autoritats no mai. Tots els estaments dominants són dominats, subvertits, almenys per unes hores: el poble ‘juga’ a la llibertat.

Aquesta representació d’‘El Ball de Torrent’ al Teatre Principal de València comptarà amb la participació d’un cos de ball de 60 balladores i balladors i una rondalla d’onze músics, i la col·laboració especial de cantadores i cantadors com Patxi Ferrer, Xavi de Bétera, Josep Aparicio ‘Apa’ i Pep Gimeno Botifarra, entre d’altres.

El Grup de Danses Alimara, una agrupació de la Societat Coral el Micalet, va nàixer a l’any 1975 per centrar la seua tasca en la investigació, restauració i difusió del folklore del territori valencià (música, danses, balls, cançons i indumentària) des d’una perspectiva científica, per a buscar més autenticitat i sense desvirtuar les manifestacions de la cultura popular comarcal.

Un dels camps als quals ha dedicat més atenció i esforç ha estat en la difusió, estudi i restauració de la dansà. Alimara reivindica la idea d’institucionalitzar el Dia de la Dansà, una tasca que porta a terme des de 1979, i realitza cursos teòrics i pràctics a la ciutat de València i d’altres municipis. Alimara, que ha enregistrat 7 discos, millora constantment el nivell formatiu i treballa en la recerca i recuperació de balls, cançons, festes i costums que es trobaven perdudes o en greu perill de manipulació o desaparició.

Totes les activitats i programació de l’IVC es poden consultar en el web ‘ivc.gva.es’.