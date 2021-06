L’Institut Valencià de Cultura i Berklee València programen un curs d’arranjaments i composició

Connect on Linked in

El curs tindrà lloc del 12 al 16 de juliol en format presencial i comptarà amb la presència virtual de la compositora, directora i arranjadora Julie Giroux en una de les sessions

L’Institut Valencià de Cultura i Berklee València renoven un any més el seu conveni de col·laboració per a la integració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en els cursos del Berklee València 2021 amb el Curs d’Arranjaments i Composició impartit pel compositor i professor de l’escola Vicente Ortiz Gimeno.

El curs oferirà als participants l’oportunitat de presentar la seua obra a la Casa de la Música d’Albuixech

El curs, que tindrà lloc de manera presencial del 12 al 16 de juliol en el campus de Berklee a València, comptarà amb la presència virtual de la compositora, directora, arranjadora i guanyadora de diversos premis Emmy Julie Giroux. A més, el divendres 16 de juliol, els participants en el programa tindran l’oportunitat de presentar la seua obra a la Casa de la Música d’Albuixech.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquells interessats estarà obert fins al dia 20 de juny. Les sol·licituds podran realitzar-se a través de les pàgines web de Berklee València i de l’Institut Valencià de Cultura. Els alumnes seleccionats per a formar part del curs es comunicaran el 28 de juny a través de les dues plataformes.

Enguany el programa estarà obert per a deu estudiants, i serà requisit imprescindible ser membre d’alguna de les agrupacions de les societats musicals federades en l’FSMCV. Quant a la documentació requerida, a més de l’específica per al curs, entre la qual s’inclouen tres partitures de composicions o arranjaments originals, l’enregistrament d’aquestes obres i un currículum, es necessita un certificat de la federació en què s’acredite la pertinença al fitxer de persones relacionades amb l’FSMCV.

Berklee College of Music és una institució educativa sense ànim de lucre que va ser fundada sota el revolucionari principi que la millor manera de preparar els alumnes en les seues carreres professionals és a través de la formació i la pràctica de la música contemporània. El juny de 2016, el Boston Conservatory es va fusionar amb Berklee, i es va crear el lloc més complet i dinàmic del món per a la formació en música, dansa, teatre i disciplines afins.

El campus de Berklee a València, el primer situat fora dels Estats Units, ofereix màsters en Scoring for Film, Television, and Video Games; Contemporary Performance (Production Concentration); Global Entertainment and Music Business i Music Production, Technology, and Innovation. A més, els programes Study Abroad i First Year Abroad permeten que els alumnes del campus de Boston cursen el seu primer curs o un període de la seua formació acadèmica a València. També compta amb programes oberts d’estiu i altres per a aquells amb interés a formar-se en el món de la música.–