L’Institut Valencià de Cultura organitza la tercera edició de ‘Coneixements bàsics del negoci musical’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dirigit a professionals i a persones que vulguen començar en aquesta indústria

El cicle formatiu aporta una visió completa del negoci musical

La direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC organitza la tercera edició del cicle ‘Coneixements bàsics del negoci musical’, dirigit principalment a músics, compositors, mànagers i promotors musicals i conduït per experts. Aquest cicle aporta una visió completa del negoci musical en aspectes com màrqueting, comunicació, posicionament i monetització d’obres en Internet, així com ‘playlisting’, distribució musical, internalització o gestió laboral i fiscal.



En paraules de la directora adjunta de Música de l’IVC, Marga Landete “Aquesta tercera edició inclou les sessions que foren rebudes millor pel sector i hem introduït de noves, per tal d’adaptar-nos al context canviant de la indústria musical. La formació i l’actualització de coneixements és imprescindible pels professionals i amb aquestes jornades pretenem ajudar-los a estar al dia en les últimes tendències”



L’objectiu d’aquest cicle formatiu dirigit per Vicent Martínez, que té una àmplia experiència en altres cursos formatius musicals com el postgrau en Gestió Empresarial de la Música de la Universitat de València, és donar una visió completa del negoci musical i tot el que siga necessari per a entendre el funcionament bàsic de la indústria.



La programació de continguts arrancarà amb el paper de la dona dins la industria, un dels temes de més actualitat i sobre el qual aquest cicle vol incidir especialment. Ho farà en una taula redona d’accés lliure, amb convidades i convidats d’altura com Marga Landete, directora adjunta de Música de l’IVC; Karma Cereza ‘Mueveloreina’; Almudena Heredero, directora del Primavera PRO Primavera Sound i vicepresidenta de MIM Mujeres Industria Musical; Celia Carrillo, directora de Marketing de Ticketmaster i membre de MIM; Neus Aulló, sòcia directora de Tranquilo Música i Sergi Almiñana, director d’El Caimán Producciones i secretari de Musicapro CV.

La resta del cicle comptarà amb la presència destacada de Juan Manuel Latorre, membre del grup musical Vetusta Morla, que impartirà una ‘master class’ sobre ‘Creació i negoci musical’ i amb la de reconeguts professionals de la indústria musical en totes les seues àrees com Javier Icazuriaga, Carlos Casany, Maxime Dodinet o Inma Grass, entre altres, així com els professors de la Universitat de València Francisco Higón, professor titular del departament d’Economia Aplicada i Juan Antonio Altés, professor titular del departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.



Aquest cicle formatiu s’inicia el pròxim 28 de gener i es farà cada dimarts en horari de 16.30 hores a 18.30 hores. El curs s’imparteix de manera presencial a la seu de l’Institut Valencià de Cultura i el preu de la inscripció és de 5 € per sessió o 40 € per la totalitat de les sessions.



Els interessats es poden inscriure en l’enllaç següent: http://ow.ly/gN8130q92Gg