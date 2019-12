L’Institut Valencià de Cultura porta Frida, Prozak Soup i JazzWoman al Port de Sagunt en el marc del circuit Sonora

Print This Post

El Teatre Principal de València acollirà aquest mes de desembre una àmplia programació musical: els Premis Carles Santos, 30 anys d’Amores Grup de Percussió, Botifarra Simfònic i el Ball de Torrent

Sonora, el circuit de la música valenciana organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, desembarcarà al Casal Jove del Port de Sagunt el dissabte 21 de desembre. En aquesta ocasió, el públic podrà gaudir d’una nit dedicada als ritmes urbans i el rap amb les actuacions de Frida, Prozak Soup i JazzWoman.

Nascuda a València l’any 2013, Frida va començar la seua trajectòria com una formació clàssica de ‘hip hop’: dos MCs (Tom i J. Winston) i un DJ. Guanyadors del certamen ‘Sona la Dipu 2017’, en gener de l’any següent van publicar el seu debut, ‘Gegants’. L’àlbum va ser nominat com a millor disc de fusió, mestissatge i urbana en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana. L’actuació de Frida al Port de Sagunt servirà per tancar la gira i una etapa de dos anys. Així, la banda ha anunciat una parada indefinida amb la intenció de preparar nou material.

D’altra banda, Prozak Soup és una formació de la Safor que combina l’electrònica amb instruments convencionals per a oferir una proposta contundent i trencadora dins del panorama musical valencià. La seua barreja estilística -milenialcore, electroanime i psicomàquina- i les seues lletres agredolces s’han plasmat en quatre discs: ‘Imbècil’, ‘Bang!’, ‘Very Empastre’ i el recent ‘Blablabla’. Al llarg de la seua trajectòria han actuat en esdeveniments com el Festivern, Feslloch, Gazpatxo Rock, Festardor, ViñaRock i Shikillo. ‘L’empastre de sempre’ va ser nominat com a millor vídeo musical en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Finalment, JazzWoman és una rapera de València formada com a saxofonista al conservatori i a les xarangues. Tanmateix, va trobar en el ‘hip hop’ el seu camí per a lluitar contra les injustícies i el masclisme. Al maig del 2018, va veure la llum el seu primer disc de llarga durada, ‘Bagheera’, en el qual va introduir ‘trap’, ‘reggaeton’ i ritmes tropicals i que ha presentat en més de cinquanta actuacions. Al llarg de la seua trajectòria també ha format part del grup Machete en Boca i ha col·laborat amb Tesa, Tremenda Jauría i Zoo, amb els quals va enregistrar el tema ‘Cançons d’ofrena’ i van compartir escenari al Concert de Benvinguda de la Universitat de València i al Sant Jordi Club de Barcelona els passats mesos d’octubre i novembre.

El circuit Sonora

El circuit Sonora és una iniciativa de l’IVC que té com a objectiu crear una plataforma estable i regular perquè els intèrprets valencians puguen mostrar els seus treballs en sales públiques i privades. D’aquesta manera, grups i solistes tenen la possibilitat d’actuar en diferents punts del territori fora de la temporada estival.

Els concerts es van encetar el passat 10 de maig a Vilafranca amb Els Jóvens, guardonats pel millor disc, grup revelació i millor cançó en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana. De moment, localitats com Gandia, Altea, Castelló i l’Alcúdia han acollit els directes de Novembre Elèctric, PAVVLA, Fru Katinka, Dani Miquel, Pau Alabajos amb la Banda Municipal de Castelló, Feliu Ventura, Carles Pastor i Clara Andrés amb Júlia. Després de la cita al Port de Sagunt, Sonora arribarà a Morella el dissabte 28 de desembre amb els directes de Jonatan Penalba i Rascanya. El circuit s’allargarà fins al mes de febrer del 2020.