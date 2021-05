L’Institut Valencià de Cultura posa en marxa la 43a edició del festival Ensems

Connect on Linked in

La programació s’obrirà amb la ‘performance’ d’Alberto Bernal i Frames Percussion

Trio Zukan, Colectivo Mortero i Luis Tabuenca són les primeres propostes artístiques estatals

Ensems, el festival dedicat a la música de nova creació, encetarà la 43a edició el pròxim divendres 7 de maig, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura. Enguany, la programació es desenvoluparà en dos blocs temporals diferents: del 7 al 16 de maig i del 15 al 26 de setembre.

Els espectacles de l’edició d’enguany s’emmarquen sota el lema ‘illes, refugis, paradisos’, amb l’objectiu de reflexionar sobre les conseqüències de la COVID-19 en la nostra societat. Així, es convida el públic a fer un exercici d’introspecció i, alhora, a acostar-se a l’exterior per a descobrir i experimentar noves sensacions sonores.

Ensems s’obrirà el pròxim divendres amb l’espectacle inaugural del projecte #OccupyYourself, d’Alberto Bernal i Frames Percussion. L’Espai d’Art Contemporani de Castelló acollirà aquest espectacle que s’allargarà durant 12 hores, des de les 10.00 fins a les 22.00 hores. En aquest període, cinc persones acamparan en falses llars des de les quals realitzaran diverses accions fins a culminar en una intensa fase final dominada pels instruments de percussió. Així, els artistes oferiran una proposta que combina la música de nova creació, la ‘performance’ i la intervenció en l’espai públic. Finalment, aquesta proposta arribarà a València al mes de setembre.

Primer cap de setmana

El Trio Zukan és una formació nascuda en 2014 al País Basc de la unió d’instruments poc comuns: la percussió, l’acordió i el txistu (flauta tradicional basca). Les seues ‘mirades sonores’ són múltiples i variades i, per aquest motiu, en els seus programes conviuen pentagrames experimentals al costat d’altres de més tradicionals. Això es podrà comprovar el dissabte 8 a l’Aula Magistral del Palau de les Arts de València a partir de les 19.30 hores. Les invitacions per a l’actuació de Trio Zukan es poden aconseguir ací: http://bit.ly/ensems_zukan.

D’altra banda, dissabte i diumenge el compositor i percussionista saragossà Luis Tabuenca portarà a Ensems la seua obra ‘Relay’, escrita específicament per a bateria i dansa. La peça s’inspira en els palimpsestos, és a dir, antics manuscrits reutilitzats que conserven traces de les escriptures anteriors. D’aquesta manera, l’obra aborda els mecanismes d’oblit i record a través de la percussió i la coreografia dissenyada i interpretada per Manuel Rodríguez.

‘Relay’ es podrà veure en dos escenaris i horaris diferents: el dissabte 8 a les 18.00 hores a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló; i el diumenge 9 a les 19.30 a la sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Les entrades són gratuïtes. Tanmateix, en el segon cas s’ha de tramitar l’entrada a través de la pàgina web https://events.fundacio.es/o/54.

També durant el cap de setmana, Colectivo Mortero actuarà a la sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València els dies 8 i 9 a les 18.00 i 12.00 hores, respectivament. El quartet interpretarà un programa variat amb obres de Domingo Chinchilla i David Alarcón, director artístic de la formació. També cal destacar ‘Cuando tú me leas dentro de mil años’, amb una selecció de poemes de Miguel Labordeta, i ‘Ruidos poblados’, una estrena absoluta del festival.

Com és habitual, Colectivo Mortero barrejarà diversos elements (arts radiofòniques, teatre, poesia i música) per a una escolta diferent i atenta al nostre entorn des del prisma de l’ecologia. L’accés serà lliure, però les localitats s’han de reservar a través de l’enllaç següent: https://events.fundacio.es/o/54.

Les primeres jornades del festival Ensems també comptaran amb presència internacional. Així, Schallfeld Ensemble, agrupació amb seu a la ciutat de Graz, tocarà el dilluns 10 de maig al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts de València a les 19.30 h. Sota la batuta de Leonhard Garms, la formació realitzarà l’estrena absoluta de l’obra ‘MAAT ME’, de Pierluigi Billone.

Aquesta peça, finançada per la Fundació Musical Ernst von Siemens, s’emmarca en l’exploració del compositor sobre els conceptes de solo i ‘ensemble’ com a hiperinstruments, elements que tenen un paper central en la seua obra. A través de la partitura, l’autor italià investiga al voltant del concepte de so, de les relacions entre persona i matèria i de la dimensió ritual que es genera entre aquestes. Les invitacions per a aquest concert es poden sol·licitar ací: http://bit.ly/ensems_schallfeld.

En aquesta ocasió, el festival Ensems comptarà amb més de 20 espectacles en diversos espais de les ciutats de València, Castelló de la Plana i Alacant. Tanmateix, la seu principal serà el Palau de les Arts de València. Amb 43 edicions, Ensems és el festival de músiques experimentals més antic de l’Estat espanyol; se celebra ininterrompudament des de 1978.

Ensems està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i el Palau de les Arts Reina Sofía. A més, compta amb la col·laboració de l’INAEM (Ministeri de Cultura), l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), CaixaBank Escolta València, La Nau Centre Cultural (Universitat de València), la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques (ISEACV), el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, el consolat de la República de Lituània, la Diputació de València, la Diputació d’Alacant, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) i la Fundació Visit València.