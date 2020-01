L’Institut Valencià de Cultura presenta a Barcelona ‘La casa de les aranyes’, la seua coproducció amb el TNC

Connect on Linked in

És un encàrrec de l’IVC i el Teatre Nacional de Catalunya a l’autor valencià Paco Zarzoso

L’obra s’estrenarà al Teatre Nacional de Catalunya el 22 de gener, i arribarà al Teatre Principal de València del 14 al 23 de febrer

L’Institut Valencià de Culturai el Teatre Nacional de Catalunya han presentat a Barcelona la coproducció ‘La casa de les aranyes’, un text sorgit de l’encàrrec d’ambdues entitats al dramaturg valencià Paco Zarzoso.

L’obra es podrá veure al Teatre Nacional de Catalunya del 22 de gener al 9 de febrer i al Teatre Principal de València del 14 al 23 de febrer.

A la presentació han assistit el director general de l’IVC, Abel Guarinos, el director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, el director artístic del TNC, Xavier Alberti, l’autor i director Paco Zarzoso i la directora Lurdes Barba.

Roberto García ha manifestat que “en la nostra decidida i contundent aposta per donar suport i potenciar la dramatúrgia viva valenciana, des de l’Institut Valencià de Cultura és un orgull caminar de la mà del Teatre Nacional de Catalunya per posar en escena una creació d’un autor fonamental per al nostre teatre, com és Paco Zarzoso”.

L’obra està dirigida conjuntament per Paco Zarzoso i Lurdes Barba, i està interpretada per Verònica Andrés, Francesc Garrido, Àgueda Llorca, Rosa Renom, Pep Ricart i Santi Ricart.

A la vora d’un pantà s’alça un edifici mig abandonat, en el qual durant molt de temps només hi han viscut algunes aranyes descomunals. El clima de la comarca va canviar absolutament quan la construcció de la presa hidroelèctrica va submergir en l’oblit el poble més proper. Des d’aleshores, els pocs habitants de la zona malden per superar la seua complicitat més o menys directa en la destrucció d’aquells paratges, mentre els caçadors furtius n’amenacen cada dia la tranquil·litat.

Text de maduresa de Paco Zarzoso, ‘La casa de les aranyes’ retrata amb una fràgil delicadesa, la desolació d’unes vides distanciades del contacte amb la resta de la societat, i fortament marcades per les cicatrius que els lliguen als seus records més incòmodes.