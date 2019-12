Connect on Linked in

L’Institut Valencià de Cultura presenta a la Filmoteca el cicle ‘Melodies excèntriques. L’insòlit musical europeu’ que s’inicia dimarts 3 de desembre, a les 20.00 hores, amb la projecció de ‘La muerte de Malibrán’ (1970) de Werner Schroeter.

Organitzat en col·laboració amb el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el cicle està conformat per deu pel·lícules que basculen entre l’extravagant i el sublim i que reflecteixen la fascinant versatilitat de cineastes com Chantal Akerman, Werner Schroeter, Márta Mészáros o Iván Zulueta a l’hora de barrejar imatges i cançons.

La selecció abasta un ampli espectre temporal des dels anys seixanta fins a l’actualitat, i suposa una vertadera odissea fílmica que va de l’Espanya ie-ié amb ‘Un, dos, tres, al escondite inglés’ (1969) d’Iván Zulueta a la convulsa Escòcia actual amb ‘Tomorrow is always too long’ (2014) de Phil Collins.

El cicle també inclou pel·lícules de culte com la francesa ‘La France’ (2007) de Serge Bozon, la britànica ‘Billy The Kid and the Blaize Vampire’ (1985) d’Alain Clarke, la italiana ‘Tano da Morire’ (1007) de Roberta Torre, ‘Golden Eights’ (1986) de Chantal Ackerman, la russa ‘The Devil’s Bride (1974) d’Arūnas Žebriūnas o el clàssic del cinema francés ‘Una habitación en la ciudad’ (1982) de Jacques Demy.

Cadascuna de les pel·lícules seleccionades trenca de manera diferent amb la línia establida per Demy en els seus musicals dels seixanta o per les clàssiques pel·lícules sobre triomfals bandes de rock, ja siga per la fragmentació de les seues estructures narratives, les seues fusions d’elements de Hollywood amb els de la Nouvelle Vague, les seues corrosives i transgressores radiografies socials o per les seues originals relectures de mites