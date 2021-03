L’Institut Valencià de Cultura presenta el 43é festival Ensems amb una programació ambiciosa

Connect on Linked in

El cartell oferirà més de 20 actuacions, amb estrenes i obres de nova creació, i comptarà amb una destacada presència de figures internacionals, estatals i locals

Serà una de les edicions més simfòniques, amb la participació de les bandes i orquestres més rellevants de la Comunitat Valenciana

Ensems, el festival dedicat a la música de nova creació, ha donat a conéixer la programació completa de la seua 43a edició durant una trobada al Palau de les Arts que ha comptat amb la intervenció musical de Víctor Trescolí i la presentació de Voro Garcia, director del festival, i Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura.

Ensems, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, és el festival de músiques experimentals més antic de l’Estat espanyol i se celebra ininterrompudament des de 1978. Enguany l’esdeveniment té com a lema ‘Illes, refugis, paradisos’ i pretén ser un espai per a la reflexió al voltant de les circumstàncies actuals, amb propostes sonores d’avantguarda que configuren un esdeveniment de caràcter paritari i amb equilibri territorial entre projectes valencians, estatals i internacionals.

En 2021, les activitats es desenvoluparan en dos moments de l’any: del 7 al 16 de maig i del 15 al 26 de setembre. El públic podrà gaudir de més de 20 espectacles en diversos espais de les ciutats de València, Castelló i Alacant, tot i que la seu principal serà el Palau de les Arts.

Novetats de l’edició

La 43a edició del festival Ensems comptarà amb una nodrida i destacada presència de representants internacionals. D’aquesta manera, hi actuaran els britànics The Riot Ensemble, guardonats amb el premi de la Fundació Ernst Von Siemens com a millor formació del 2020. També hi seran els grups Schallfeld Ensemble (Àustria), Ensemble Mosaik (Alemanya) i el Trio Agora (Lituània), conjunts joves ja consolidats en el circuit de les músiques experimentals. D’altra banda, cal esmentar la participació de les compositores convidades Unsuk Chin (Corea) i Liza Lim (Austràlia), així com de l’italià Pierluigi Billone, del qual s’estrenarà la peça MAAT ME per a percussió solista i ‘ensemble’, i de l’austríac Clemens Gadenstätter. A més, la seua estada servirà per a fomentar el contacte de grups orquestrals i joves creadors amb aquests compositors i compositores de referència.

Ensems també inclourà una programació simfònica sense precedents. La Banda Simfònica Municipal de València, la Banda Municipal de Castelló, la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, l’Orquestra de València, l’Orquestra ADDA Simfònica i la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana interpretaran composicions encarregades per a l’ocasió. A més, la col·laboració del festival amb el Palau de les Arts ha permés per primera vegada la incorporació al projecte de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

La representació valenciana es completa amb els espectacles de Colectivo Mortero, Synergein Project, Aión Dúo, Paco Varoch, Grupo Illana i el Grup Instrumental de València, que celebrarà en el festival els seus 30 anys d’activitat ininterrompuda. Respecte a les agrupacions estatals, el públic podrà conéixer propostes d’alt nivell com les que oferiran Luis Tabuenca (percussió) i Manuel Rodríguez (dansa), Trío Zukan, Barcelona Clarinet Players i el violista Alfonso Noriega.

Ensems torna al carrer

En 2021, el festival recuperarà les activitats al carrer amb un acte inaugural. L’artista Alberto Bernal i l’agrupació Frames Percussion prendran l’Espai d’Art Contemporani de Castelló i la plaça de l’Ajuntament de València per estrenar l’obra #OccupyYourSelf, escrita pel mateix Bernal. Durant 12 hores, cinc intèrprets acamparan en cinc tendes de campanya des d’on defensaran aquest projecte que uneix la música de nova creació i altres àmbits artístics com la ‘performance’ o la intervenció en l’espai públic.

El festival Ensems també acollirà la interpretació de les composicions encarregades per l’Institut Valencià de Cultura a creadors i creadores joves i consolidats, com Carolina Cerezo, Nuria Núñez, Claudia Cañamero, Enrique Sanz-Burguete, Martina Sabariego, Álvaro de la Cruz, Víctor Vallés i Josep Planells. En total, Ensems acollirà vint obres de nova creació, mentre que altres vint peces s’interpretaran per primera vegada a l’Estat.

Vessant pedagògic

Un altre punt fonamental del festival és la ferma aposta de l’organització per les activitats didàctiques en diversos camps d’acció. En primer lloc, es mantindran les Trobades de Composició, una iniciativa en funcionament des de fa 32 anys. El seu objectiu és facilitar els contactes entre els professionals de les músiques de nova creació i, també, la interacció amb el públic. El programa d’activitats inclou conferències, taules rodones i tallers. La 33a edició de les Trobades de Composició comptarà amb la participació dels creadors internacionals ja esmentats a més de la violinista britànica Sarah Saviet i el violista asturià Alfonso Noriega.

En aquest vessant pedagògic, també s’han de posar en relleu tres projectes que obrin les portes a l’experimentació i als nous públics a través de la col·laboració amb altres entitats i artistes. Així, el projecte ‘El so revelat. Sonorització col·lectiva d’objectes a partir de l’obra de Mona Hatoum’ se centrarà en l’univers creatiu de l’artista libanesa d’origen palestí, l’obra de la qual s’exposarà a l’IVAM a partir del mes de maig. Amb la col·laboració de l’Escuela de Oficios Electrosonoros, es treballarà en l’amplificació sonora d’objectes quotidians. Es tracta de la primera activitat de l’IVAM de llarg recorregut en el camp acústic.

El segon dels projectes educatius és fruit de la col·laboració d’Ensems amb ENOA (European Network Opera Academies), projecte europeu centrat en la producció d’òperes amb música de nova creació, en el qual participa el Palau de les Arts. El resultat d’una setmana de treball d’alumnes d’ENOA serà el concert escenificat ‘Pleasure Island’ que prendrà com a punt de partida els contes curts de Maurice Sendak, Isabel Mellado, Rafel Barrett i Julio Cortázar. Aquest concert comptarà amb la participació d’intèrprets de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i per al qual l’Institut Valencià de Cultura farà un encàrrec al prestigiós compositor francobrasiler Januibe Tejera. Aquest projecte comptarà també amb la participació d’alumnes dels conservatoris professionals Francesc Peñarroja de la Vall d’Uixó i José Iturbi de València.

Finalment, l’IVC i el festival desenvoluparan una nova edició del Taller Ensems de Creació Sonora per a compositors nacionals i internacionals. La iniciativa comprén la selecció de peces escrites per creadors menors de 35 anys en el tram final del seu període formatiu o en els inicis de la seua carrera. La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i l’Ensemble Mosaik oferiran dues sessions on es treballaran peces per a orquestra i ‘ensemble’.

El festival Ensems està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i el Palau de les Arts i compta amb la col·laboració de l’INAEM (Ministeri de Cultura), l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, l’IVAM, Bankia escolta València, La Nau Centre Cultural, SGAE, Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV), Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, Consulat de la República de Lituània, Diputació de València, Diputació d’Alacant, Clemente Pianos, European Network Opera Academies i la Fundació Visit València.–