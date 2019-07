L’Institut Valencià de Cultura presenta el cartell i la nova imatge de la Filmoteca d’Estiu

Print This Post

El cartell és obra del dissenyador valencià Ibán Ramón

En la presentació també ha intervingut el director Nacho Ruipérez, que presentarà ‘El desentierro’ al públic de la Filmoteca d’Estiu

El director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i el dissenyador valencià Ibán Ramón han presentat el cartell i la nova imatge de la Filmoteca d’Estiu que se celebra als jardins del Palau de la Música del 2 al 31 d’agost.

En la presentació també ha intervingut el director valencià Nacho Ruipérez, que presenta el divendres 30 d’agost al públic de la Filmoteca d’Estiu, als jardins del Palau de la Música, la seua pel·lícula ‘El desentierro’, una producció valenciana amb el suport de l’IVC amb la que conclouen el 31 d’agost les projeccions de la Filmoteca d’Estiu.

Nacho Ruipérez ha agraït la presència de la seua pel·lícula en la programació d’enguany en un esdeveniment com la Filmoteca d’Estiu tan significat per a tots els amants del cine a València.

El motiu central del cartell i de la imatge de la Filmoteca d’Estiu de 2019 és una gran lluna plena en un fons negre que juga amb una tipografia creada especialment per a l’ocasió. Segons Iban Ramón, “la presència de la lluna en el cartell es deu al caràcter nocturn i d’espectacle a l’aire lliure de la Filmoteca d’Estiu, però també per ser la lluna un poderós referent simbòlic i icònic dins de la història del cine.”

Iban Ramón Rodríguez (València, 1969) és dissenyador i director d’art des de 1994. En 2001 va crear el seu propi estudi especialitzat en projectes d’identitat corporativa, disseny editorial i comunicació gràfica.

Els seus projectes han sigut premiats en diversos certàmens, entre els quals destaca el Certificate of Typographic Excellence del Type Directors Club de Nova York en sis ocasions, el Premi Gràffica de 2009, catorze trofeus ADCV Oro, nou Laus de Bronce o el trofeu Gold de Graphis Poster New York, en 2019.

Ha participat en nombroses exposicions i els seus treballs de disseny, així com els seus projectes personals en l’àmbit de la fotografia, s’han publicat en llibres i revistes de diferents països.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu és possible gràcies a l’Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, i a la col·laboració de Cerveza Turia.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica en la ciutat durant el mes d’agost amb la celebració de la Filmoteca d’Estiu i les seues projeccions a l’aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.