L’Institut Valencià de Cultura presenta el film restaurat de 1918 ‘Sanz y el secreto de su arte’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La projecció serà el divendres 5 de febrer a les 18.00 hores a la Filmoteca

És una iniciativa de l’edició 2020-2021 de ‘A Season of Classic Films’ de l’Associació de Cinemateques Europees (ACE)

En el marc de l’edició 2020-2021 de ‘A Season of Classic Films’ iniciativa de l’Associació de Cinemateques Europees, la Filmoteca Valenciana presentarà divendres que ve, 5 de febrer, a les 18 hores ‘Sanz y el secreto de su arte’ pel·lícula de 1918 realitzada per Maximiliano Thous i Francisco Sanz, rara gemma del patrimoni fílmic valencià recuperada i restaurada en 1997.

Vint-i-dos arxius s’han sumat a aquesta proposta amb la finalitat de visibilitzar la riquesa de les seues col·leccions i posar en relleu la importància de la preservació cinematogràfica, especialment entre joves adults.

Pensant en aquest nínxol d’audiència, la Filmoteca Valenciana ha elegit aquest film, un híbrid insòlit entre el documental i la ficció, en el qual el famós ventríloc (encara que ell renegava d’aquesta definició) Francisco Sanz Baldoví (1872-1939) ens mostra la manufactura i el maneig dels seus autòmats, ninots a mida natural que reprodueixen els moviments humans d’una manera realista. Alguns d’aquests ninots es poden admirar al Museu Internacional de Titelles d’Albaida.

Conta el mateix Sanz, en el fullet promocional de la pel·lícula, que al final de 1917 va patir una forta afonia i que va aprofitar el seu allunyament de les taules per a emprendre el seu projecte, de manera que va recórrer al polifacètic Maximiliano Thous, comediògraf que en aquells moments iniciava la seua carrera com a director, per a realitzar la pel·lícula que, basant-se en el seu espectacle teatral, mostraria l’art dels autòmats. El rodatge es va desenvolupar durant quatre mesos als estudis Hispano Films de Barcelona.

La pel·lícula, a diferència de l’espectacle teatral, adopta una estructura narrativa en què es presenta un a un els ninots i se’n mostra el funcionament i arquitectura. Una vegada complit l’objectiu, la pel·lícula abandona la seua forma documental per a presentar una ficció en què els ninots cobren vida pròpia. Així, Don Liborio, el més popular dels autòmats, escaparà a la ciutat, on conviurà amb persones reals.

La projecció es realitzarà el divendres, 5 de febrer, a les 18 hores a la Sala Berlanga de la Filmoteca (amb aforament limitat) amb música en directe composta i interpretada per Arcadi Valiente, l’esdeveniment és gratuït i les entrades es poden recollir en taquilla fins que es complete l’aforament.

La projecció és accessible a tot el món de manera gratuïta, amb subtítols en anglés, en el canal de YouTube de l’Institut Valencià de Cultura el mateix dia 5 i a la mateixa hora.–