L’Institut Valencià de Cultura presenta en La Filmoteca el documental ‘La sed del mundo’

Connect on Linked in

La projecció s’emmarca dins del Cicle d’Alimentació Sostenible i les Jornades de la Tardor de Ca Revolta



El documental es projectarà en La Filmoteca el dimarts 5 de novembre, a les 18.00 hores

L’Institut Valencià de Cultura presenta el dimarts, 5 de novembre, a les 18.00 hores en La Filmoteca, el documental ‘La sed del mundo’ (2012) de Thierry Piantanida i Baptiste Rouget-Luchaire. El documental serà presentat per Pasqual Requena, membre de Ca Revolta, i Graciela Ferrer, diputada de les Corts Valencianes i experta en matèria d’aigua.



El cicle, que des del mes de maig passat es programa amb motiu de l’obertura a València del Centre Mundial per a l’Alimentació Urbana Sostenible, es funda aquest mes amb la col·laboració de la Filmoteca amb les Jornades de la Tardor, organitzades entre el 3 d’octubre i el 28 de novembre per Ca Revolta i centrades en l’emergència climàtica global.



En aquest context, el dimarts 5 i el divendres 8 de novembre es podrà veure el documental ‘La sed del mundo’, que posa el focus en les dificultats que té gran part de la població mundial per a accedir a l’aigua potable. Una realitat que sens dubte empitjorarà amb l’augment del calfament global i que incumbeix a totes les persones que habitem el planeta.



‘La sed del mundo’ tracta els diferents problemes que es presenten entorn de l’aigua, des de la seua contaminació, consum posterior i conseqüents efectes en la salut fins a la seua escassa o nul·la presència en determinades regions del planeta.



El fotògraf Yann Arthus-Bertrand convida l’espectador a visitar els paisatges de més de vint països amb una fotografia espectacular de grans plans generals, capturats des de l’aire, amb l’objectiu de destacar que la problemàtica actual de l’aigua en el món incumbeix a tots els actors que participen en el procés de producció.