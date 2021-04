L’Institut Valencià de Cultura presenta la dansa d’Over & Out al Teatre Rialto

Connect on Linked in

L’espectacle forma part de la temporada d’exhibició de companyies valencianes al Rialto

La seua estrena a València coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Dansa

L’Institut Valencià de Cultura presenta l’estrena a València de l’espectacle de la companyia Over & Out Danza ‘Quan els ocells prenen el vol’. L’obra estarà al Teatre Rialto del 29 d’abril al 2 de maig.

Aquesta obra va ser seleccionada en el concurs de projectes ‘Alacant a escena’ 2019. Es tracta d’un espectacle en què la dansa i la música en directe són les protagonistes.

Envoltat de llum càlida, un home en la nit tocant un instrument, el violí, la música narra una història d’amants, un record. Dos intèrprets apareixen en l’escena. A través del violí es deixen portar en el moviment sucumbint al so del músic. Embriagats de cansament no cessa la seua espiral entrellaçada amb els seus braços, les seues mans, els seus cossos i el seu alé.

La companyia de dansa Over & Out naix des d’un grup d’amics que acaben els estudis i s’uneixen per a compondre la peça ‘Proyecto 8’, seleccionats en el festival ‘Talent Madrid’, en Teatres del Canal en 2015, on comença la seua aventura.

En 2016 la companyia comença a generar projectes artisticoeducatius en centres escolars, centres socials i instituts, que els permeten provar el llenguatge de la dansa i les idees que proposen i generar nous públics. A partir d’ací comencen les seues creacions normalment amb una perspectiva social o d’obres que parlen d’històries actuals, successos o manifestacions.

Carlos Peñalver, director i coreògraf de la companyia, durant aquests anys treballa com a director de l’aula de dansa de la Universitat d’Alacant i forma part de l’elenc de les companyies Sharon Fridman (‘All Ways’) i Jesús Rubio Gamo (‘Gran Bolero’).

En 2019 l’obra ‘Quan els ocells prenen el vol’, és seleccionada en el concurs de projectes ‘Alacant a escena’. En 2020, amb aquesta mateixa obra, Carlos és nominat en la categoria a millor intèrpret de dansa de les arts escèniques valencianes.

L’obra s’estrenarà a València, al Teatre Rialto, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dansa.