L’Institut Valencià de Cultura presenta la programació de la Filmoteca d’Estiu 2019 i les seues principals novetats

L’Institut Valencià de Cultura ha donat a conéixer la programació de la XX edició de la Filmoteca d’Estiu que se celebra als jardins del Palau de la Música del 2 al 31 d’agost.

En aquesta edició, la Filmoteca d’Estiu s’inaugura el divendres 2 d’agost, a les 22.30 hores, amb la projecció de la comèdia musical ‘La vida de Brian’ (1979), tercer llargmetratge de la companyia còmica britànica Monty Python.

Dirigida per l’actor Terry Jones i amb George Harrison com a coproductor, ‘La vida de Brian’ és una de les comèdies britàniques més reeixides de tots els temps i una divertida i intel·ligent paròdia de la vida de Jesucrist per mitjà del seu coetani i veí Brian Cohen. La cèlebre comèdia de Monty Python també podrà veure’s el dissabte 3 i el diumenge 4 d’agost.

Conformada per onze pel·lícules, la programació de 2019 es divideix en els cicles ‘Pel·lícules de culte’ i ‘Cinema de hui’, en què es recuperen algunes de les pel·lícules premiades en els Goya, els Oscar i els Premis del Cinema Europeu.

En el cicle ‘Cinema de hui’ figuren ‘El silencio de los otros’ d’Almudena Carracedo i Robert Bahar, Goya al millor documental (5 i 6 d’agost); ‘Green Book’ de Peter Farrelly, Oscar a la millor pel·lícula (10, 11 i 12 d’agost); ‘Cold War’ de Pawel Pawlikowski, Goya a la millor pel·lícula europea (19 i 20 d’agost), i el biopic musical ‘Bohemian Rhapsody’ de Bryan Singer, guanyadora de quatre premis Oscar (22 i 23 d’agost).

També podran veure’s ‘Campeones’ de Javier Fesser, Goya a la millor pel·lícula (24, 25 i 26 d’agost) i ‘El desentierro’ de Nacho Ruipérez, millor pel·lícula en la primera edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià (30 i 31 d’agost). La projecció del dia 30 serà presentada al públic per Nacho Ruipérez.

En el cicle ‘Pel·lícules de culte’ podrà veure’s ‘Blade Runner’ (1982) de Ridley Scott (8 i 9 d’agost) i tres clàssics en versió original amb subtítols en valencià: el film d’animació japonesa ‘Akira’ (1988) de Katsuhiro ?tomo (13 i 15 agost); el musical ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975) de Jim Sharman (16, 17 i 18 agost), i ‘Taxi Driver’ (1976) de Martin Scorsese (27 i 29 d’agost).

La celebració de la Filmoteca d’Estiu és possible gràcies a l’Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, i a la col·laboració de Cerveza Túria.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica a la ciutat durant el mes d’agost amb la celebració de la Filmoteca d’Estiu i les seues projeccions a l’aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.