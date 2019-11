L’Institut Valencià de Cultura presenta la representació del ‘Cant de la Sibil·la’

Connect on Linked in

El drama paralitúrgic es representarà el divendres 29 de novembre a les 19.30 hores a la catedral de València

El ‘Cant de la Sibil·la’ tindrà lloc a València per 8é any consecutiu

La tradició de representar el ‘Cant de la Sibil·la’ torna a la catedral de València per 8é any consecutiu, com a preludi al Nadal, divendres 29 de novembre a les 19.30 hores. Organitzada per l’Institut Valencià de Cultura, la representació d’aquest drama paralitúrgic comptarà amb la formació Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, la Coral Catedralícia i l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, dirigida per Luis Garrido.

Per huité any consecutiu la catedral de València acull aquest cant profètic, un drama paralitúrgic que fins al segle XVI s’escenificava la nit de Nadal en diferents catedrals de la Península, sobretot a l’Antiga Corona d’Aragó.

Les veus solistes d’enguany seran l’escolà solista Sergio Martí, que cantarà des de la trona interpretant la Sibil·la, i el tenor Jorge Morata. L’actuació comptarà amb la participació d’actors, sota la direcció escènica de Jaume Martorell per representar la Processó dels Profetes, adaptada per Josep Lluís Sirera, que com en edicions anteriors estarà encapçalada pels Amics del Corpus de València. El concert estarà precedit pel tradicional Toc a Maitins dels campaners de la catedral de València.

En la primera part del concert s’interpretarà la recuperació històrica de l’‘Epístola Farcida de Sant Esteve’, anònima del segle XIII, que es conserva a la catedral de València. La interpretació d’aquest concert es realitzarà amb els instruments rèplica dels àngels músics dels frescos de l’altar major de la catedral.

La celebració d’aquest concert és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’Institut Valencià de Cultura, l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV), l’Ajuntament de València, la Diputació de València, el Capítol de la Catedral Metropolitana de València, el Gremi de Campaners Valencians, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, l’Escolania de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, l’Associació Amics del Corpus de València i l’Associació Cultural Comes.