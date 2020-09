L’Institut Valencià de Cultura presenta la seua programació didàctica d’audiovisuals i cinematografia

Print This Post

El termini d’inscripció començarà l’1 de setembre

La Direcció Adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura presenta la seua programació didàctica per al curs escolar 2020-2021; una proposta indispensable segons el seu director adjunt, José Luis Moreno: “En aquests mesos, en què hem viscut una situació completament inesperada, la cultura ha sigut l’eina que ens ha permés suportar aquests moments d’incertesa. Per tot això, considerem fonamental continuar amb les propostes didàctiques de cinematografia com a element fonamental de coneixement i esperança”.

La programació didàctica de la Filmoteca de l’IVC està dirigida a tots els centres educatius valencians, des d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat fins a cicles formatius. El termini d’inscripció començarà l’1 de setembre i es pot realitzar des de l’àrea de didàctica de la web de l’IVC (http://ivac.gva.es/didactica/activitats-didactica); també mitjançant l’adreça didactica_audiovisual@gva.es o en el telèfon 963 89 03 62 en horari de matins.

Les propostes, dirigides als nostres públics més joves, pretenen acostar una cultura cinematogràfica completa que comprenga des de títols europeus de cinema i experiències pròpies amb el món audiovisual, descobrir els records que ofereixen les imatges del passat i la tasca fonamental de preservar el nostre patrimoni audiovisual.

Els alumnes podran conéixer el cinema primitiu de les pel·lícules dels Lumière, Chaplin o Buster Keaton, conéixer la història del cinema des d’un punt de vista dinàmic, aprendre el llenguatge audiovisual i els ‘trucs’ del cinema i conéixer el cinema valencià. Tot això, amb la voluntat de fomentar el treball en equip, consensuar solucions respectuoses entre companys, i potenciar la capacitat analítica i de debat entre els alumnes, sempre adaptant les activitats a les edats d’aquests.

A més, i com a exemple dels temps de col·laboració que tan grats moments ens han donat durant aquests mesos, l’IVC uneix els seus esforços amb Filmoteca Espanyola en el seu programa ‘EducaFilmoteca’ per a donar a conéixer la història del cinema espanyol. També estarem de celebració homenatjant Luis García Berlanga en 2021, a qui la Filmoteca dedica la portada del fullet.

Propostes riques i variades amb les quals l’IVC pretén que tot el públic descobrisca el gran món que hi ha dins i fora de la pantalla i en gaudisca.