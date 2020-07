L’Institut Valencià de Cultura presenta l’edició de 2020 de la ‘Filmoteca d’estiu’

Connect on Linked in

Se celebrarà del 30 de juliol al 31 d’agost als Jardins del Palau de la Música

La ‘Filmoteca d’estiu’ preestrenarà l’últim film d’Icíar Bollain ‘La boda de Rosa’

L’Institut Valencià de Cultura ha presentat l’edició de 2020 de la ‘Filmoteca d’estiu’ que se celebrarà del 30 de juliol al 32 d’agost als Jardins del Palau de la Música de València. La programació està formada per 13 llargs i dos curts.

El dilluns 17 d’agost s’estrenarà l’última pel·lícula d’Icíar Bollain ‘La boda de Rosa’ rodada a València i Benicàssim amb la producció dels valencians Turanga Films i l’Institut Valencià de Cultura i serà presentada per l’equip de la pel·lícula.

També hi haurà presentacions a càrrec dels equips de les pel·lícules valencianes ‘Vivir dos veces’ el 8 d’agost i ‘La innocència’ el 15 d’agost.

El director adjunt d’Audiovisual de l’IVC José Luis Moreno ha manifestat que “per a aquesta edició presentem, com sempre, una programació internacional i diversa que ens permetrà gaudir de pel·lícules que no hem pogut veure, o tornar a veure-les, o descobrir joies que no coneixíem. La nostra voluntat és oferir l’ocasió de tornar als espectadors la màgia del cinema amb la major normalitat possible, amb seguretat i amb les mesures necessàries, en aquestes nits de cinema a l’aire lliure”

La programació de la ‘Filmoteca d’estiu’ tindrà dos cicles. D’una banda, la tradicional collita de premis, en la qual recuperem les pel·lícules guanyadores en les principals categories dels premis més destacats (Oscar, Goya, Premis del Cinema Europeu i de l’Audiovisual Valencià) i d’altra el cicle temàtic ‘Summer Was Sexy!’ que té per objectiu restaurar els besos i les carícies que la COVID-19 ens ha furtat.

L’estiu era l’estació de la sensualitat i del flirteig, el primer amor, les relacions amoroses que duraven el mateix que les vacances… I al llarg de la història, el cinema ha capturat aquesta essència. La selecció de pel·lícules d’aquest cicle reflecteix aquesta diversitat: cinema americà, francés, alemany, japonés i espanyol, de diferents èpoques i estils.

Des de ‘Gente en domingo’ una enlluernadora joia del cinema mut fins a aquesta fita del cinema popular dels huitanta que és ‘Dirty Dancing’ passant per Preminger, Rhomer i Kawase.

Les sessions de la ‘Filmoteca d’estiu 2020’ s’obriran amb breus muntatges de pel·lícules domèstiques de temàtica estiuenca. Pàgines d’un àlbum familiar col·lectiu que recorre diverses dècades i en el qual caben platges, piscines, excursions, paelles… es tracta de pel·lícules filmades per ‘amateurs’ en passos estrets (8, súper 8, 9’5 i 16 mm) recuperades i conservades per la Filmoteca. Una mirada melancòlica als usos i costums estivals del passat i un recordatori de la missió essencial de les filmoteques, la salvaguarda del patrimoni audiovisual i de la memòria col·lectiva.