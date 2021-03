L’Institut Valencià de Cultura presenta ‘Proyecto Meitner’ al Teatre Rialto

Connect on Linked in

És una producció de Crit Companyia de Teatre dins un projecte en col·laboració amb el CSIC i la Universitat de València

La funció estarà en cartell de l’11 al 14 de març

El Teatre Rialto de València presenta de l’11 al 14 de març l’espectacle ‘Recordando a Lise Meitner’ part del Projecte Meitner que Crit Companyia de Teatre ha desenvolupat amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de València.

‘Proyecto Meitner’ és una iniciativa multidisciplinar de l’Institut de Física Corpuscular i la companyia Crit. A més de l’obra de teatre, el projecte té previstes unes jornades científiques i un concurs per tal de visibilitzar la contribució de les grans pioneres de la ciència mitjançant la figura de Lise Meitner, una dona que va contribuir a descobrir la fissió nuclear i fou oblidada quan el Premi Nobel va reconéixer aquest treball científic.

El projecte també compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació.

La part central del projecte és la representació teatral que podrem gaudir aquesta setmana al Teatre Rialto, amb l’estrena absoluta del muntatge ‘Recordando a Lisa Meitner’, text de Robert Marc Friedman, que es representa per primera vegada en castellà. L’obra, escrita en 2002, ha sigut presentada als escenaris de Noruega, Alemanya, Itàlia, Estats Units i ara a Espanya.

Anna Marí i Pep Sanchís són els directors d’aquesta versió que es podrà veure al Teatre Rialto. El paper de Lise Meitner està interpretat per l’actriu valenciana Victòria Salvador a qui acompanyen en l’escenari els actors Álvaro Báguena i Panchi Vivó.

Durant les representacions hi haurà sessions dirigides a alumnes de Secundària i sessions per al públic general, i en finalitzar les representacions hi haurà col·loquis en els quals el públic podrà plantejar els seus interrogants a un panel d’experts que estaran allí per tal de contestar els seus dubtes.

L’obra ens conta la vida de Lise Meitner, investigadora jueva i codescobridora de la fissió nuclear que va haver de fugir de l’Alemanya nazi pel seu origen. Posteriorment, en el seu forçat exili a Suècia, es va veure obligada a la més absoluta austeritat científica i econòmica a causa dels interessos particulars del seu amfitrió, Manne Siegbahn.

En 1944, quan el Premi Nobel va guardonar el descobriment de la fissió nuclear, va ser el seu estret col·laborador, Ott Hanh, l’únic que va rebre el premi i el tribunal va ignorar el paper essencial de Lise Meitner per al descobriment.

La pregunta que ens fem ara és: com es recordarà la història? S’ha fet justícia amb Lise Meitner? Aquesta és la reflexió de la funció i de tot el projecte que es desenvolupa al seu voltant.