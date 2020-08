L’Institut Valencià de Cultura presenta un avançament de les temporades dels teatres Principal i Rialto de València

Connect on Linked in

Pel teatre Principal de València passaran noms com Laia Marull, Irene Escolar, Aitana Sánchez-Gijón i Ana Belén

El teatre Rialto consolida el segell de centre de producció pròpia

Valencià de Cultura ha presentat un avançament de les temporades de programació d’arts escèniques al teatre Principal i el teatre Rialto de València, que arrancaran el mes d’octubre, així com les produccions pròpies en gira per a la temporada pròxima.

Segons el director general de l’IVC, Abel Guarinos, “hem dissenyat unes programacions a l’altura de les circumstàncies sense perdre ni una mica d’il·lusió per a garantir unes propostes de primer nivell als nostres teatres i reactivar les ganes de la gent a vindre a gaudir la cultura en viu, perquè en aquests temps d’incertesa col·lectiva, la cultura cura”.

Teatre Rialto de València

Al teatre Rialto la programació de la temporada 2020-2021 estarà dividida en dues parts, d’octubre a febrer es programaran produccions pròpies de l’IVC, i la resta de la temporada, de març a juny, es dedicarà a l’exhibició de companyies valencianes.

“Continuem en la línia d’haver donat personalitat pròpia al Rialto i un sentit: que siga l’epicentre de les produccions públiques i un escenari on es puga posar a prova la gran qualitat de les propostes de companyies valencianes”, ha afirmat el director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García.

Hi haurà cinc produccions de l’IVC al Rialto que començaran el mes d’octubre amb la reposició de l’exitosa producció ‘Valenciana, la realitat no és suficient’, escrita i dirigida per Jordi Casanovas.

A més, en la Sala 7 del Rialto es programarà de l’1 al 4 d’Octubre l’espectacle ‘Los de arriba’ d’Adrián Novella del Festival Russafa Escènica i del 15 al 17 d’octubre es reprogramarà el cicle ‘La Cosa Rara’ ajornat per la pandèmia el passat mes de març.

Al novembre se celebrarà el festival Dansa València, que havia quedat ajornat per la pandèmia de la COVID-19 i ha estat reprogramat en la segona setmana de novembre. Després s’estrenarà la producció de dansa de l’IVC ‘La Mort i la Donzella’, amb direcció i coreografia d’Asun Noales, una producció gestada i estrenada abans a Alacant.

En desembre serà l’estrena de ‘Perenne’, un espectacle que hauria d’haver tancat la temporada 19-20 i que no es va poder estrenar quan tocava i s’ha reprogramat. És la primera producció pública de circ contemporani, escrita i dirigida en aquest cas per Patrícia Pardo.

En gener es reposarà ‘Dinamarca’, escrita per Josep Lluís i Rodolf Sirera i dirigida per Carles Alfaro, i en febrer s’estrenarà ‘Barahúnda’, text fruit del laboratori de dramatúrgia Insula Dramataria, de l’autora Isabel Caballero i dirigida per Gemma Miralles.

D’aquestes cinc produccions, tres són d’autoria i direcció femenina, continuant amb l’aposta decidida de l’IVC per la igualtat de gènere en llocs de responsabilitat artística.

Els dos títols que es reposen, ‘Valenciana’ i ‘Dinamarca’, acumulen nombrosos premis i nominacions: tres nominacions als Premis Max d’enguany, millor direcció (‘Valenciana’), millor actor i millor actriu protagonista (‘Dinamarca’); Premi de la Crítica Serra d’Or (‘Dinamarca’); Premi de la Crítica Literària Valenciana (‘Dinamarca’); i Premi Turia al millor espectacle (‘Valenciana’).

De març a juny de 2021, el teatre Rialto estarà dedicat en exclusiva a l’exhibició de companyies valencianes de teatre, dansa i circ, en què primarà la qualitat, la diversitat de llenguatges, la territorialitat i el fet que siguen espectacles d’estrena a la ciutat de València.

La línia gràfica i les imatges de la programació 2020-2021 del teatre Rialto correspon en aquesta ocasió a l’estudi gràfic valencià Democràcia.

Teatre Principal de València

L’IVC presentarà grans produccions nacionals, internacionals i valencianes. Obrirà la temporada el mes d’octubre una producció de gran format produïda per l’Institut Valencià de Cultura, ‘Poder i Santedat’ de Manuel Molins, Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes en 2018. L’obra està dirigida per Paco Azorín i disposa de catorze intèrprets en escena. L’espectacle estarà al teatre Principal quatre setmanes entre octubre i novembre, i també es representarà als teatres Principal d’Alacant i Castelló el mes de desembre.

“Amb ‘Poder i Santedat’ obrim una temporada al Principal, igual que al Rialto, amb una producció pròpia valenciana i això per a nosaltres és molt significatiu”, ha explicat García, i ha continuat: “Comptarem a més amb noms molt coneguts de l’escena estatal i títols als quals no es podrà resistir el públic”.

Al llarg de la resta de la temporada es posaran en escena títols com ‘La Gaviota’ de Txékhov, dirigida per Alex Rigola i amb Irene Escolar de protagonista; ‘Mariana Pineda’ de Lorca, amb Laia Marull, o el ‘Galileo’ de Bertolt Brecht de la companyia l’Om-Imprebís.

També passaran per l’escenari del carrer de les Barques companyies mítiques com Dagoll Dagom o T de Teatre, i noms propis de la talla d’Aitana Sánchez Gijón amb el seu espectacle ‘Juana’; Ana Belén, amb ‘Eva contra Eva’, dirigida per Sílvia Munt; Javier Gutiérrez amb ‘Principiantes’, dirigida per Andrés Lima; o la primera producció del Centre Dramàtic Nacional, ‘El bar que se tragó a todos los españoles’, escrita i dirigida pel seu nou director Alfredo Sanzol.

També hi haurà presència internacional amb l’espectacle ‘Kind’ de la companyia belga Peeping Tom.

Produccions en gira

Després de l’èxit obtingut per la producció de l’IVC ‘Tirant’ al Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro, l’espectacle continua amb la gira pel territori valencià i la resta de l’Estat.

Igualment ‘Tórtola’, una altra producció de l’IVC, farà parada al teatre Español de Madrid el febrer i març de 2021.

I, per últim, la primera producció d’arts de carrer de l’IVC, ‘(R)Minds’, que en l’actualitat està en fase de producció a Castelló i s’estrenarà el 5 de setembre dins de la programació de Sagunt a Escena, per a després fer una gira pel nostre territori i altres festivals nacionals a partir de setembre de 2020.