L’Institut Valencià de Cultura selecciona sis curtmetratges per al catàleg ‘Curts 2020’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han presentat 67 curtmetratges dirigits o produïts arreu del territori valencià

L’Institut Valencià de Cultura ha seleccionat sis curts per al nou catàleg ‘Curts 2020’. A la selecció s’han presentat 67 curtmetratges, dirigits o produïts a la Comunitat Valenciana. El jurat ha destacat l’alta qualitat dels curtmetratges presentats, especialment en animació, sector tradicionalment fort a València, i documental, que cada vegada agafa més impuls creatiu.

Després de la deliberació mantinguda el dilluns 8 de juny per via telemàtica pels membres del jurat, els curts seleccionats per a formar part del catàleg ‘Curts 2020’ han sigut: el documental ‘Heurtebise’, d’Elisa Torres y Octavio Guerra; el documental d’animació ‘On estaves tu?’, de María Trénor; l’animació amb ‘stop motion’ ‘Rutina: La prohibició’, de Sam Orti; la ficció ‘Los perros ladran’, de Sergio Serrano; ‘Victoria’, de Daniel Toledo, i l’animació ‘Esfinge urbana’, de María Lorenzo.

El jurat ha estat compost per Txema Muñoz (catàleg de curts del País Basc ‘Kimuak’), Álvaro G. Devis (periodista de ‘Culturplaza’), Carmen Chávez (programadora de la Seminci), Rebeca Crespo (programació Filmoteca Valenciana) i Emilio Martí (cineasta que ha participat en diverses edicions de ‘Curts’).

Des de la seua creació en 2008, el programa ‘Curts’ ha sigut la plataforma més important per a la promoció dels curtmetratges valencians. El programa també ha sigut fonamental perquè curtmetratges valencians hagen sigut premiats o nominats en aquests últims anys en els premis Goya, així com en molts altres festivals i esdeveniments cinematogràfics.

El programa ‘Curts’ va nàixer amb l’objectiu de promoure a escala nacional i internacional els curtmetratges valencians, però també ha volgut reivindicar el curt com a format que ocupa el seu propi espai, obert al futur i a les noves pantalles i formes de difusió de l’audiovisual que han aportat en els últims anys les noves tecnologies digitals.

Els catàlegs de curtmetratges autonòmics són una tradició en l’àmbit estatal que s’ha consolidat en les últimes dues dècades. Són moltes les regions (Madrid, Catalunya, Andalusia, País Basc, Galícia, entre altres) que donen difusió a la seua política audiovisual a través d’aquests catàlegs, que en el nostre cas potencien els creadors i creadores valencians i donen a conéixer la tasca de suport a la producció i la promoció que fa la Generalitat Valenciana.

Així mateix, el programa ‘Curts’ també proporciona un diagnòstic anual de la situació de l’audiovisual valencià i aprofundeix sobre les seues tendències, estils i interessos.

La presentació pública de ‘Curts 2020’ es farà pròximament a la sala de la Filmoteca Valenciana amb l’assistència dels directors dels curtmetratges.