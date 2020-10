Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball atorga el certificat d’espais segurs a tots els centres educatius d’Alaquàs i reconeix el treball realitzat en la posada en marxa de mesures per a fer front al Covid-19.

Tots els centres educatius d’Alaquàs han rebut el certificat d’espais segurs que emet l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) depenent de la Conselleria d’Educació. L’organisme reconeix amb aquest informe favorable el treball desenvolupat pels centres educatius en el desenvolupament i implantació dels protocols de contingència contra la propagació de la Covid-19 i en l’aplicació de totes les mesures necessàries.

Aquest certificat garanteix que el pla de contingència elaborat pels centres educatius és l’adequat i que es compleix de manera correcta tota la normativa així com el protocol establit per la Conselleria.

Tots els centres educatius d’Alaquàs han implantat amb rigorós compliment totes les mesures necessàries pel que fa a espais, entrades i eixides i distància amb l’objectiu de crear espais segurs i saludables on l’alumnat així com les famílies se senten segures. Totes aquestes mesures estan en constant revisió segons vaja evolucionant la pandèmia i les instruccions de la Conselleria de Sanitat i d’Educació.

Cal destacar a més que tots els centres educatius disposen d’un responsable Covid que s’encarrega de revisar totes les mesures i d’assistir a reunions de coordinació amb altres centres i amb l’Ajuntament així com a sessions formatives on es rep informació sobre els plans de contingència a seguir així com el protocol d’actuació en cas de contagi a les aules.