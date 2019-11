L’investigador de l’Institut Cavanilles Roberto García Roa guanya el concurs fotogràfic de la British Ecological Society

Connect on Linked in

Roberto García Roa, investigador postdoctoral en l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València, ha sigut guardonat amb el primer premi (Overall Winner) del concurs de fotografia anual que convoca la British Ecological Society, el Capturing Ecology. García Roa ha guanyat premis en aquest concurs durant els últims 5 anys, tant l’absolut (2015) com en diferents categories.

En concret, la fotografia Waiting és amb la qual ha rebut el guardó de campió absolut. Aquesta imatge mostra una boa arborícola adulta de Madagascar (Sanzinia madascariensis), una de les espècies de serp més grans de l’illa. Aquest rèptil no verinós és cada vegada més complicat de trobar, més encara en grans exemplars i en zones periurbanes a causa de la desforestació i a la caça furtiva. “L’ús d’una il·luminació externa roja em va permetre crear un entorn dramàtic com a metàfora del context incert al qual aquestes icòniques serps s’enfronten en el seu dia a dia. Desafortunadament, també vaig trobar altres exemplars d’aquesta espècie que havien sigut tristament atropellades en carreteres pròximes”, explica Roberto García Roa.

El president de la British Ecological Society (BES), el professor Richard Bardgett, ha comentat que “aquesta enlluernadora imatge no sols captura la bellesa de la boa arborícola malgaixa, que és endèmica de l’illa de Madagascar, sinó també la seua vulnerabilitat, especialment a la caça i al foc. És una imatge notable i mereixedora de guanyar”.

El científic i fotògraf Roberto García Roa ha obtingut en els últims anys diferents guardons, tant nacionals com internacionals, provinents de prestigioses societats científiques i naturalistes. Amb el seu treball com a fotògraf, García Roa tracta de crear llaços entre la societat i el món natural. A més, considera que la ciència i la fotografia són dues eines que unides poden ser molt efectives per a crear consciència del meravellós món en el qual vivim, i de la imperiosa necessitat que tenim de protegir-lo.

“Una fotografia pot fer que qui la veja viatge a un xicotet racó del món on senta el que tu vas sentir. Si aconsegueixes crear aquest llaç, serà més fàcil que aquesta persona senta aquest moment com a seu i entenga per què és tan necessari protegir llocs així”, diu el fotògraf. Amb aquesta filosofia, García Roa està desenvolupant en l’actualitat un projecte en el qual il·lustrar els extravagants mecanismes que diferents espècies utilitzen per a comunicar-se o camuflar-se. “Ser conscients dels tresors naturals que existeixen per tot el planeta ens anima a adoptar i protegir com a nostres aquests tresors que estan a quilòmetres de distància, i a més pot aconseguir trencar la frontera de l’ésser humà amb el medi natural”.

Al premi de guanyador absolut (Overall Winner) se li han de sumar els guardons obtinguts en la categoria Dynamic Ecosystems, en la qual s’ha de demostrar la interacció entre diferents espècies dins d’un ecosistema, i en Up Close and Personal, on s’ha de mostrar la complexitat de la naturalesa utilitzant una aproximació macro.

Amb la imatge Small warrior, l’investigador ha resultat vencedor de Dynamic Ecosystems. En aquesta imatge mostra una aranya de menys d’un centímetre depredant una formiga que la duplica en grandària. Segons l’autor “aquests artròpodes mostren una gran diversitat de tècniques de depredació i, en molts casos, la grandària no importa”.

En la categoria Up Close and Personal la guanyadora ha sigut Fluorescence. García Roa afirma que “el descobriment de la capacitat d’emetre fluorescència en els escorpins va ser una fita ja que permetia localitzar-los fàcilment en zones fosques a través de llums ultraviolades. Amb aquesta tècnica vaig poder trobar a aquest xicotet escorpí en plena vegetació d’un espès bosc de Madagascar”.

Destaquen també les seues fotografies Movement or not i Cooperation, que han sigut seleccionades com a Highly Commended.

Les imatges guanyadores es podran veure en la conferència anual de la societat a Belfast el mes de desembre, que reunirà 1.200 especialistes en Ecologia de més de 40 països. També s’exhibiran en una exposició gratuïta en el Museu de l’Ulster des de l’11 de febrer de 2020.



British Ecological Society

La British Ecological Society (BES), fundada en 1913, és la societat ecològica més antiga del món i promou el coneixement de l’ecologia a través de les seues revistes acadèmiques, conferències, beques, iniciatives educatives i treballs acadèmics. L’entitat compta amb uns 6.000 membres d’uns 120 països i convoca anualment el concurs de fotografia Capturing Ecology, en el qual participen tant especialistes en Ecologia com estudiants internacionals.