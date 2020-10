L’IV Trofeu Juan Beteta serà l’únic partit de pretemporada en el Palau

Connect on Linked in

El rival del Family Cash Alzira FS per a la quarta edició del Trofeu Beteta serà el CDFS Segorbe de la 2a Divisió B

Després de set llargs mesos, el futbol sala tornarà al Palau d’Esports. Aquest dissabte 10 d’octubre tindrà lloc la quarta edició del Trofeu Juan Beteta, una cita benèfica que enfrontarà al Family Cash Alzira FS i al CDFS Segorbe de la Segona Divisió B. En la prèvia del partit, que serà a les 18 hores, es presentarà el nou equip de Salut Mental de l’Alzira FS.

El Trofeu Beteta serà l’única oportunitat per a veure el nou Family Cash Alzira FS al Palau d’Esports durant la pretemporada. Després de les victòries davant Nova Elda i Bisons, és moment de presentar-se davant l’afició amb una cita que ja compleix quatre temporades i que, a més, pretén honrar la memòria del exárbitro alzireño mort fa poc més d’un any.

A més, l’esdeveniment coincideix amb el Dia Mundial de la Salut Mental, per la qual cosa el club alzireño aprofitarà per a presentar la seua nova secció. Un nou i il·lusionant equip que posa de manifest el seu compromís social com a entitat esportiva. AFARADEM, l’Associació de familiars i afins de la Ribera Alta per als drets del malalt mental, serà la beneficiària d’aquesta edició del Trofeu.