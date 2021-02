L’Ivace amplia el termini per a accedir a l’ajudes de foment de l’eficiència energètica en les indústries de la Comunitat

Connect on Linked in

El termini perquè les empreses poden presentar les seues sol·licituds s’amplia fins al 30 de juny de 2021

Se subvenciona fins al 50 % del cost dels projectes i compta amb un pressupost disponible de 19 milions d’euros

La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha ampliat fins al 30 de juny de 2021 el termini perquè les indústries de la Comunitat puguen sol·licitar ajudes per a facilitar la introducció de mesures d’estalvi i eficiència energètica en les indústries de la Comunitat Valenciana.



La finalitat d’aquest programa és reduir els consums energètics i, per tant, les emissions de CO₂ i altres emissions contaminants i aconseguir així la millora de la qualitat de l’aire i el respecte al medi ambient.



Aquestes ajudes, el termini de les quals originalment concloïa el 31 de desembre de 2020, estan dirigides a les xicotetes, mitjanes i grans empreses del sector industrial de la Comunitat i per a les quals actualment hi ha disponibles 19 milions d’euros.



Així doncs, Ivace Energia secunda aquelles iniciatives que contemplen inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica.



Així mateix, també es dóna suport a la implantació de sistemes de gestió energètica amb subvencions tant per a la implantació d’elements de nivell de mesurament de les variables de consum d’energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de les instal·lacions industrials.



El percentatge de subvenció, amb caràcter general és del 30% del cost, amb un límit màxim de 1,5 milions d’euros per projecte. Aquest percentatge pot aconseguir fins al 40% per a les pimes i el 50 %, en el cas de les xicotetes empreses.



Segons ha explicat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, l’eficiència energètica té un paper “fonamental en la transició cap a nou model energètic i hem de redoblar els esforços per a consolidar una cultura de l’estalvi energètic en tots els sectors econòmics”.



Referent a això, ha posat l’accent que l’ús eficient de l’energia adquireix una “especial rellevància en el sector industrial, que concentra el 30% de tota l’energia consumida en la Comunitat Valenciana, i on la factura energètica incideix directament en la competitivitat de les nostres empreses”.



Ivace Energia gestiona aquestes ajudes, els fons de les quals procedeixen del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica, és a dir, els consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea perquè els estats contribuïsquen a la transició energètica.