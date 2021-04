L’Ivace destina 1,5 milions d’euros per a millorar i modernitzar 11 àrees industrials d’Ibi valencianes en 2021

Connect on Linked in

Se subvencionaran al 82,67 % actuacions com la millora de l’enllumenat públic, serveis contra incendis, ecoparc i carril bici

Ibi és el municipi de tota Comunitat Valenciana que ha rebut una major inversió per a la millora de polígons industrials

L’Ivace, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha concedit un total d’1.537.077,79 euros per a millorar 11 àrees industrials d’Ibi.

Aquesta inversió s’emmarca en la convocatòria d’ajudes per a projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics corresponent a 2021.

En concret, s’han concedit ajudes per a les àrees empresarials ‘El Derramador’ (165.339,987 euros), ‘Casa Pau’ (165.339,98 euros), ‘Alfaç I’ (165.339,98 euros), ‘Alfaç II’ (165.339,98 euros), ‘Alfaç III Este’ (165.339,98 euros), i ‘Alfaç III Oeste’ (165.339,98 euros).

Així mateix, l’Ivace invertirà en el polígon industrial ‘Retiro Casanova’ (165.339,98 euros), ‘Ibi Ciudad del Juguete’ (96.862,75 euros), ‘Ramblas’ (72.243,18 euros), ‘Moltó-Injusa’ (165.339,98 euros) i Pery-Climent (45.251,91 euros).

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha subratllat la important inversió que realitzarà l’Ivace en els polígons industrials d’Ibi, “on enguany destinarem el major pressupost de tota la província d’Alacant i de la Comunitat Valenciana”.

“Gràcies a aquestes ajudes, que tindran una intensitat del 82,67 %- ha continuat- Ibi continuarà millorant i modernitzant les àrees empresarials per a comptar amb millors serveis i infraestructures que redundaran en un increment de la competitivitat de les empreses ja instal·lades i atrauran la implantació de nous projectes per a continuar aportant creixement i riquesa per al municipi i la província”.



En aquest sentit, Climent ha detallat que l’Ivace subvencionarà actuacions com la millora de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica i/o energies renovables, instal·lació de serveis contra incendis, implantació de carril bici i d’ecoparc.